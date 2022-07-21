Выставка «Искусство быть» пройдет в трех городах России: Свияжске, Владимире и Иваново

«Искусство быть» — выставочный и образовательный инклюзивный проект от БФ «Гольфстрим», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В 2022 году стартует третий цикл проекта, который будет представлен на трех площадках:

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск»;

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник;

Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина.

Тема этого года – Искусство быть: Запредельно близко.

«Стоит отметить, что в этот раз был взят курс на децентрализацию и на знакомство жителей других городов не только с современным искусством, но и с инклюзией в музейной сфере. Большое количество региональных музеев сейчас испытывают острую потребность в модернизации организационной культуры в своих институциях, нацеленных на формирование социальной среды, где есть место каждому», — заметила Марина Зубова, президент и учредитель благотворительного фонда «Гольфстрим». Каждая площадка представляет особый интерес для проекта «Искусство быть» 2022-2023.

Свияжск – уездный город со старинными храмами, уникальный российский объект, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположившийся на острове с населением всего 250 человек. В то же время Свияжск – место притяжения для туристов. Свияжск станет первым городом, в котором пройдет выставка этого года. Площадкой проекта станет выставочный зал, находящийся в здании старой водонапорной башни. С одной стороны, формат площадки – определенного рода вызов для художников, с другой стороны – уникальный шанс интегрировать искусство с историческим объектом. Помимо этого, часть художников заинтересовалась историей Свияжска, поэтому стоит ожидать site-specific проекты.

Следующим городом проведения выставки «Искусство быть: запредельно близко» станет Владимир. Особенность этой площадки определяется также ее культурной и исторической составляющей. Город входит в группу древних городов – Золотое кольцо, а музей располагается между двумя соборами: Успенским и Дмитриевским. Владимирский музей уже активно работает с инклюзивной аудиторией, но видит необходимость продолжать развиваться в этом ключе: участвовать в проектах для разной аудитории и адаптировать музей для посетителей с особенными возможностями здоровья. Кроме того, музей открыт работе с современным искусством и проявляет особую тягу к формированию серьезной дополнительной программы, приуроченной к выставке. Открытие проекта запланировано на особую дату – 2 декабря «День инклюзии в российских музеях».

Последним городом выставки этого цикла «Искусство быть» станет Иваново – город, которому не чуждо современное искусство, который принимает у себя фестивали и приглашает кураторов устраивать выставки. Однако музейный комплекс этого города еще не принимал у себя на площадке инклюзивные выставочные проекты и пока не работал с аудиторией с ОВЗ. Команду фонда встретили инициативные сотрудники музея, готовые двигаться в направлении инклюзивной культуры, открытые к диалогу. Кроме того, в Иванове есть отличная возможность организовать дополнительные мероприятия не только в выставочном зале, выделяемом под проект, но и, например, в Доме-музее семье Цветаевых.

Напомним, в рамках проекта «Искусство быть» фонд также запустил Арт-резиденцию, в которой примет участие 50 лучших художников со всей России.

«Искусство быть» — выставочный и образовательный инклюзивный проект Благотворительного фонда «Гольфстрим», инициированный в 2018 году совместно с Государственным центром современного искусства (г. Москва). Выставка объединяет в себе арт-объекты: инсталляции, интерактивные объекты, коммьюнити-арт проекты, созданные в соответствие с техническим заданием к Конкурсу, имеющие реабилитационный потенциал и инициирующие взаимодействие и общение посетителей различных социальных групп. В основе проекта «Искусство быть» заложен принцип партиципации, который подразумевает активное и деятельное вовлечение публики в диалог с произведением искусства и друг с другом.

В 2019 году проект был представлен на трех площадках: Государственный центр современного искусства, Москва, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», Москва, Государственный центр современного искусства — «Арсенал», Нижний Новгород. Следующий цикл 2020-21 гг. также включал в себя три выставки на территориях: Музей Выксунского металлургического завода, Выкса, Центр современного искусства «Типография», Краснодар, Государственный музей-заповедник «Царицыно», Москва. Выставку и параллельную программу к ней посетили более 120 000 зрителей.

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