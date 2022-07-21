Акция «Ночь в парке» пройдёт в парках Московской области

23 июля в парках Подмосковья пройдет акция «Ночь в парке». Главный вектор проекта – демонстрация возможностей и потенциала культурного досуга в парках.

Парк «Скитские Пруды» в Сергиево-Посадском городском округе с 22.00 до 01.00 раскроет все секреты ночного парка. Посетителей ждут неоновая релакс-площадка с йогой и расслабляющей музыкальной терапией поющими чашами, флуоресцентный грим, световые эффекты, джазовый концерт, истории и легенды, окутанные тайной, создание светящихся картин, кулинарный мастер-класс японской кухни и другие активности.

Парк «Сестрорецкий» в городском округе Клин с 22.00 до 01.00 предложит насыщенную программу: «История с колес» – экскурсия на самокатах, прогулки с гидом до Усадьбы Демьяново, музыкальный перформанс, передвижная выставка картин «Ночной вернисаж», музыкальный квартирник, мастер-классы по сальсе, бачате, румбе и аргентинскому танго, литературный квиз «Стильная классика».

Городской парк в г. Истра с 21.00 до 00.00 пригласит на творческую программу, включающую джазовый вечер с Дмитрием Селивановым, выставку «Чехов в Воскресенске», экскурсии «Чеховская Истра» и «Русская Палестина», ретродискотеку.

Парк Малевича в Одинцовском городском округе с 18.00 до 00.00 представит выставку картин современных художников и арт-объектов в стиле супрематизма. Выставка посвящена родоначальнику данного направления Казимиру Малевичу. В 19.00 в кафе Malevich начнет работу диджей, под его сеты гости будут наслаждаться летним вечером в любимом парке.

Парк «Ёлочки» в городском округе Домодедово с 16.00 до 01.00 проведет «Ночь Нептуна»: морской квест и торжественное появление Нептуна, мастер-класс по танцам, выступление шоу-балета, пленэр на морскую тематику, песни под гитару, живая музыка и джазовые исполнения.

Гостей Наташинского парка в городском округе Люберцы с 18.30 до 01.00 ждут «Театр под открытым небом» – фрагмент спектакля «Его величество Кальман», сольный концерт заслуженного артиста Московской области Александра Чайки «Ночная мелодия», танцевальные мастер-классы под зажигательные ритмы зумбы, сальсы и бачаты, огненное шоу.

Парк «Победа» в Талдомском городском округе с 22.00 до 01.00 пригласит на концерт джазовой музыки, гастрономические мастер-классы, тематические лекции, брейн-ринг «Наше время».

В парке «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе с 19.00 до 23.00 пройдут выставка ретро-автомобилей, мастер-класс «Дроноведение», White Party.

Гостей парка «Пехорка» в городском округе «Балашиха» ждут выступление Анири – певицы, блогера, автора песен, артиста музыкального лейбла АNIRI MUSIC, White Party, романтик-сет с DJ на смотровой площадке.

Посетители парка «Ривьера» в Можайском городском округе с 20.00 смогут принять участие в открытом мастер-классе «Время танца» и в квесте «Ночной Дозор». А также насладиться выставкой работ художников Можайска, послушать музыку в рамках проекта «Уличные музыканты» и познакомиться с историей парка на фотовыставке.

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