Московские галереи представят работы художников на Cosmoscow

Десять московских галерей смогут продемонстрировать работы одного из своих художников на 10-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в рамках коллективного стенда Created in Moscow.

Работу проекта обеспечат Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентство креативных индустрий (АКИ). Также они организуют на ярмарке дискуссионную программу. Прием заявок будет осуществляться на официальном сайте Агентства креативных индустрий до 26 августа включительно.

Ожидается, что мероприятие посетит более 15 тысяч человек.

«Арт-индустрия Москвы представлена более чем тремя тысячами компаний, в ней занято более 4,5 тысячи человек. И город уделяет особое внимание развитию арт-рынка. В Москве работают десятки успешных галерей, аукционных домов, цифровых платформ по продаже искусства. Проходят ярмарки, в том числе такие масштабные, как Cosmoscow. Правительство Москвы уже третий год системно поддерживает ярмарки, выступающие драйверами развития не только художников и галерей, но и всей экосистемы современного искусства», – прокомментировал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отбором галерей для участия в ярмарке под брендом Created in Moscow будет заниматься экспертный совет, в состав которого входят директор-основатель Cosmoscow Маргарита Пушкина, основатель «Винзавода» Софья Троценко, арт-директор ярмарки молодого искусства blazar Анна Наумова, основатель Cube.Moscow Елена Белоногова, редактор The Art Newspaper Russia Анна Савицкая.

Среди условий участия в отборе: осуществление деятельности коммерческих художественных галерей, регистрация в качестве налогоплательщика в Москве, а также ряд других требований, с которыми можно ознакомиться на сайте АКИ. От галерей понадобится информация о художниках и визуализация стенда.

Куратором проекта выступит Алексей Масляев (он же куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow), он поможет отобранным экспертным советом галереям выстроить экспозицию, представив в лучшем виде художников на стендах.

Помимо стенда Created in Moscow на ярмарке будет организована общая деловая программа, целью которой станет создание дискуссионной площадки для конструктивного диалога арт-бизнеса, исследователей смежных областей, представителей крупных корпораций и власти.

Отмечают важность события и владельцы арт-пространств, чьи художники будут представлены на ярмарке. Например, галерея «Алиса», которая принимала участие в Cosmoscow в 2020-м и 2021 годах, ведет успешную деятельность и представлена в пространстве Cube.Moscow.

«Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и проект Created in Moscow поддержали мою галерею буквально с первых дней ее становления. Это помогло мне запустить бренд, обрести аудиторию и привлечь коллекционеров. Я считаю, что эти меры поддержки важны для тех, кто начинает свой бизнес, особенно в ситуации турбулентности. Думаю, что стабильная поддержка на рынке не только для галерей, но и для всех участников процесса, поможет в перспективе русскому искусству занять достойное место на мировой арт-сцене», – отметила основательница галереи современного искусства «Алиса» Алиса Багдонайте.

Благодаря мерам поддержки выросла и добилась успехов галерея a-s-t-r-a, созданная Алиной Крюковой. В мае текущего года галерея открыла постоянное пространство на территории ЦСИ «Винзавод», что стало новым этапом тесного взаимодействия с кураторами, философами и предпринимателями. На ближайшие 3 года a-s-t-r-a ставит перед собой несколько целей, включая поиск новых имен, переоткрытие имен mid-career художников и формирование нового сообщества предпринимателей-коллекционеров, объединенных вокруг ценностей культуры.

Ярмарка современного искусства Cosmoscow существует с 2010 года. Она признана международным арт-сообществом и представляет собой системообразующий проект для российского арт-рынка. На прошлогодней ярмарке было представлено 82 галереи из 12 стран, включая ведущих международных игроков арт-рынка. Экспонировались работы 350 художников.

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