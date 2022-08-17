В музее-заповеднике Коломенское открылась выставка «Про деньги»

Копейка, полушка, червонец, «ефимки» — всё это наименования денежных единиц. Однако мы с вами находимся в Коломенском — дворце Алексея Михайловича. В его царствование случился «медный бунт», связанный с денежной реформой. Идея была хорошей, но в дело вмешались фальшивомонетчики.

Эрнест Лисснер. Медный бунт в Коломенском. Москва. 1939. Бумага, акварель. Собрание МГОМЗ

Выставка — история денежных реформ, центральное место которой занимает «медный бунт». К слову, на выставке ведется рассказ о подьячем Посольского приказа Григории Котошихине. Он оставил прелюбопытное сочинение — «О России в царствование Алексея Михайловича». Cудьба у Котошихина сложилась незавидно. Сначала он бежал в Польшу, затем в Швецию. Там же, в Стокгольме, за убийство в пьяном виде хозяина дома, где он жил, был казнен. Книгой же долгое время пользовались иностранцы (русским она также известна).

К слову, изменениями в финансовой системе страны занималась еще мать Ивана Грозного, Елена Глинская. Новые денежные отношения появлялись в стране и при Алексее Михайловиче, и при Петре Великом, и в ХХ-ХХI веках.

Исторические документы, гравюры, предметы оружия, быта и, конечно, образцы монет и банкнот представлены в залах музея (в выставке участвовали несколько российских музеев и архивов). Финансовая система от XVII до наших дней.

Выставка открыта до 15 января 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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