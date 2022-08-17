В музее-заповеднике Коломенское открылась выставка «Про деньги»

Копейка, полушка, червонец, «ефимки» — всё это наименования денежных единиц. Однако мы с вами находимся в Коломенском — дворце Алексея Михайловича. В его царствование случился «медный бунт», связанный с денежной реформой. Идея была хорошей, но в дело вмешались фальшивомонетчики.
Эрнест Лисснер. Медный бунт в Коломенском. Москва. 1939. Бумага, акварель. Собрание МГОМЗ
Выставка — история денежных реформ, центральное место которой занимает «медный бунт». К слову, на выставке ведется рассказ о подьячем Посольского приказа Григории Котошихине. Он оставил прелюбопытное сочинение — «О России в царствование Алексея Михайловича». Cудьба у Котошихина сложилась незавидно. Сначала он бежал в Польшу, затем в Швецию. Там же, в Стокгольме, за убийство в пьяном виде хозяина дома, где он жил, был казнен. Книгой же долгое время пользовались иностранцы (русским она также известна).
К слову, изменениями в финансовой системе страны занималась еще мать Ивана Грозного, Елена Глинская. Новые денежные отношения появлялись в стране и при Алексее Михайловиче, и при Петре Великом, и в ХХ-ХХI веках.
Исторические документы, гравюры, предметы оружия, быта и, конечно, образцы монет и банкнот представлены в залах музея (в выставке участвовали несколько российских музеев и архивов). Финансовая система от XVII до наших дней.
Выставка открыта до 15 января 2023 года.
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.