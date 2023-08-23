РОСИЗО откроет выставку Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой «Вертикальное положение»

31 августа РОСИЗО совместно с Мультимедиа Арт Музеем, Москва представит выставку признанных классиков отечественного искусства — художников Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой. Экспозиция из более 100 произведений откроется в залах РОСИЗО в Петроверигском переулке.

Выставка «Вертикальное положение» содержит работы, созданные Франциско Инфанте в разные годы в тесном сотрудничестве со своей женой и соавтором Нонной Горюновой. В основе концепции всех фотографий — совмещение геометрических форм с природными. Эта художественная система разработана Инфанте в середине 1970-х годов и названа им «артефакты». Среди них известные работы из серий «Очаги искривленного пространства» (1979), «Аппликации» (1993), «Добавления» (1983), «Знаки в пейзаже» (1997), «Геометрические горизонты» (1992), «Круг» (1978) и другие.

Впервые за долгое время на выставке можно увидеть работы из цикла «Сквозь камень». Он был создан в итальянском регионе Лигурия в местах Бадалукко и Монтальто в 2002 году.

Здесь, как и в работах раннего периода, продолжается развитие идеи «артифицированного» пространства, в котором символическим образом соединяются две составляющие — природа и искусственный объект, созданный художником. Располагая искусственный объект в природе, происходит преображение пространства за счет художественного внедрения и последующей фиксацией этого на камеру. Как отмечал Франциско, «именно фотография оказалась носителем эстетического смысла моих артефактов, а также она отражала их событийный характер».

Уникальность выставки заключается в архитектурном решении экспозиции: посетители увидят, как артефакты становятся неким преобразователем пространства и видимой реальности. Более того, выставочный проект позволит проследить за тем, как Инфанте создает геометрические объекты.

На выставке представлены артефакты из коллекций РОСИЗО, Мультимедиа Арт Музея, Москва и частного собрания автора. Дополняет экспозицию короткометражный фильм Ираиды Юсуповой и Александра Долгина «Инфанте. Мысли вслух», спродюсированный Полиной Лобачевской.

Франциско Инфанте-Арана родился в 1943 году в селе Васильевка Саратовской области, в семье испанского политэмигранта. С 1956 года Франциско Инфанте учился в Московской средней художественной школе, а после окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). В 1960-е годы входил в группу «Движение». С конца 1960-х годов сформулировал концепцию «артефакта» — искусственного объекта. Работы Франциско Инфанте хранятся в музеях России, Европы, Азии и США.

Даты проведения выставки: 1 сентября — 1 октября 2023 г.

Артефакты к циклу «Театр Неба и Земли». 1986. Мультимедиа Арт Музей, Москва

Артефакты. Из серии «Геометрические горизонты». 1992. РОСИЗО

Артефакты. Из цикла «Очаги искривленного пространства». 1994. РОСИЗО





Артефакты. Из цикла «Из Напуля». 1994. Мультимедиа Арт Музей, Москва

Артефакты. Из цикла «Очаги искривленного пространства». 1994. РОСИЗО

Артефакты. Из цикла «Сквозь время». 2002. РОСИЗО

Артефакты. Из цикла «Land art». 1994. Мультимедиа Арт Музей, Москва

Артефакты. Из цикла «Из Напуля». 1994. Мультимедиа Арт Музей, Москва

Без названия. Из серии «Игра жестов». 1977. РОСИЗО

Без названия. Из цикла «Знаки в пейзаже». 1997. РОСИЗО

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