Выставка Музея Победы открылась в Парке Горького

5 мая в Парке Горького открылась планшетная художественная выставка Музея Победы. Ретроспективный проект «Великая Отечественная война глазами художников-фронтовиков. От Кремля до Рейхстага» предлагает посетителям проследить боевой путь Красной Армии через работы художников 1940-х годов, документально запечатлевших поворотные события Великой Отечественной войны.
В выставку вошло около 80 уникальных материалов из фондов Музея Победы. Это фронтовые рисунки, живописные зарисовки, агитационные плакаты и др. Гости «пройдут» вместе с героями-освободителями путь от стен Кремля до штурма Рейхстага. Они увидят портреты красноармейцев и медсестер, сцены боев и краткие минуты затишья, Москва 1941-го и Берлин 1945-го - вся история долгих четырех лет войны.
Выставка будет работать до 15 мая 2023 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.