Выставка Музея Победы открылась в Парке Горького

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5 мая в Парке Горького открылась планшетная художественная выставка Музея Победы. Ретроспективный проект «Великая Отечественная война глазами художников-фронтовиков. От Кремля до Рейхстага» предлагает посетителям проследить боевой путь Красной Армии через работы художников 1940-х годов, документально запечатлевших поворотные события Великой Отечественной войны.

выставка музея победы

В выставку вошло около 80 уникальных материалов из фондов Музея Победы. Это фронтовые рисунки, живописные зарисовки, агитационные плакаты и др. Гости «пройдут» вместе с героями-освободителями путь от стен Кремля до штурма Рейхстага. Они увидят портреты красноармейцев и медсестер, сцены боев и краткие минуты затишья, Москва 1941-го и Берлин 1945-го - вся история долгих четырех лет войны.

Выставка будет работать до 15 мая 2023 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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