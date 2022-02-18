Групповая выставка «Паблик-арт» открылась в галерее Беляево

Выставка посвящается искусству в городском пространстве: советскому монументализму, современному паблик-арту, архитектурному дизайну и уличному искусству (граффити и стрит-арту).

Паблик-арт – это любая официальная или несогласованная интервенция художественной выразительности в общественное пространство, включая скульптуру, объекты, изображения и многое другое. Паблик-арт – это городское искусство, связанное с конструированием локальной идентичности жителей того или иного места. Задача данной выставки показать своего рода срез городского искусства, формирующего в последние десятилетия визуальный ландшафт городов России.

На выставке будут представлены произведения различных медиа (графика, живопись, фотография, видео, объекты и инсталляции) как непосредственно из городской среды, так и более камерные и личные работы художников, которые получили известность, работая в общественных пространствах. Сопоставляя искусство крупных и малых форм одних и тех же авторов, зрители смогут представить нераскрытый потенциал художественных стратегий в оформлении городского пространства.

Участники выставки: Владимир Абих, Евгений Аблин, Анатолий Акуе, Николай Андронов, Ваня Астро, Кирилл Ашастин, Никита Бигги, Василий Бубнов, Екатерина Бубнова, Маша Бурганова-Ялтанская, Андрей Васнецов, Наташа Гончарова, Назар Issue, Алексей Кио, Дмитрий Корма, Александр Корноухов, Кирилл Кто, Алекс Кузнецов, Иван Лубенников, Алексей Лука, Максим Лытов, Всеволод Медведев, Ива Мирный, Миша Мост, Иван Николаев, Вова Нутк, Сергей Овсейкин, Алексей Партола, Слава ПТРК, Егор Пчельников, Саша Рощин, Рома РХ, Артем Стефанов, Валентин Стриженко, Антон Стриженко, Борис Тальберг, Сергей Терюшин, Никита Ходак, Валерия Шапошникова, Евгений Щеглов, Виктор Эльконин, ЗАЧЕМ, WORD CREW, ZUK Club и другие.

Выставка организуется при поддержке Московского союза художников.

Завершит работу выставка 13 марта.

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