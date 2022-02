ЛИПЕЦК: Pharaoh (Фараон) на Fox Rock Fest 2022

Ежегодный музыкальный open-air фестиваль Fox Rock Fest, который пройдёт 24-26 июня 2022 года в Липецке на Зеленом острове, объявляет имя нового альтернативного артиста главной сцены! Это один из самых известных российских хип-хоп-исполнителей, лидер творческого объединения Dead Dynasty, Pharaoh (Фараон).

Ранее организаторы уже «рассекретили» имена и других участников: The Hatters, Кис-Кис, Дети Rave, Gone Fludd, Френдзона, SHORTPARIS, «Пошлая Молли», Wildways, ATL и Дора. И это только начало!

На Fox Rock Fest 2022 гостей будут ждать 3 сцены и порядка 50 артистов, а это значит — ещё больше драйва и мощной музыкальной энергии! Также, гостей фестиваля будут ждать новые активности, лекции, мастер-классы, спортивные и развлекательные активности для всей семьи и много других интересных сюрпризов.

Напомним, Fox Rock Fest 2021 собрал 20 тысяч зрителей и порядка 30 популярных музыкальных групп на двух сценах (Little Big, «Пошлая Молли», GONE. Fludd, Диана Арбенина, «Хлеб», Дора, The Hatters, «Френдзона», «Кис-Кис» и другие топовые артисты).

