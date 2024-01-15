События начинаются с того момента, на котором закончился фильм «Моё прекрасное несчастье». Студенты колледжа Эбби Эбернэти и Трэвис Мэддокс просыпаются после безумной ночной вечеринки в Лас-Вегасе, не помня ничего о том, что с ними происходило…, и понимают, что ухитрились пожениться. Эбби выиграла шестизначную сумму в покер, так что молодожёны решают провести медовый месяц в Мексике, прихватив с собой за компанию своих лучших друзей – Шепли и Америку.

Заезд в шикарный прибрежный отель ознаменовывает начало хаоса. Курортный отдых, как, собственно, и отношения Эбби и Трэвиса, с каждой секундой становится всё безумнее и безумнее. На авансцене появляются соблазнительные незнакомцы, неожиданные знакомые, злобные драчуны. Вплоть до боёв без правил. И это всё ещё до начала мальчишника и девичника.

Эбби, всегда славившаяся своей практичностью, разработала целую схему, чтобы определить, стоит ли им с Трэвисом сохранять брак или нужно разводиться. В графе достоинств значилось то, что они без труда могут рассмешить друг друга и не могут друг от друга оторваться. В процессе обсуждения правил семейной жизни Эбби и Трэвис решают, как отстаивать свои позиции и как поддерживать друг друга.

Сценаристом и режиссёром картины выступил Роджер Камбл («Моё прекрасное несчастье», «Жестокие игры»). Главные роли сыграли Дилан Спраус и Вирджиния Гарднер. «Моя прекрасная свадьба» – современная романтическая комедия с неожиданными поворотами и трогательным сюжетом. Затаив дыхание, фанаты продолжают следить за приключениями дуэта Трэвиса и Эбби, которые пытаются понять, стоит ли их любовь того, чтобы за неё бороться.

О РАБОТЕ НАД ФИЛЬМОМ

Зрители фильма «Моё прекрасное несчастье» познакомились с первокурсницей Эбби Эбернэти и задирой Трэвисом Мэддоксом по прозвищу «Бешеный Пёс», которые влюбились друг в друга, поспорив, что не проживут месяц соседями по комнате. Сюжет фильма «Моя прекрасная свадьба» продолжает следить за влюблёнными, которые случайно поженились и направляются в Мексику со своими лучшими друзьями Шепли и Америкой.

По словам сценариста и режиссёра фильма Роджера Камбла, изначально сиквел снимать не планировали, однако смешные финальные титры подтолкнули персонажей к новым приключениям.

«Поначалу мы думали, что это счастливый конец, – вспоминает Камбл, – однако во время монтажа финальных титров мы увидели несколько фотографий того, как всё могло развиваться». На этих фотографиях, появившихся в финале фильма «Моё прекрасное несчастье», можно было увидеть молодожёнов Эбби и Трэвиса, которые веселятся в компании Америки и Шепли.

«Было забавно вернуться к знакомому образу и вновь поработать с Диланом, – признаётся Вирджиния Гарднер, сыгравшая роль Эбби. – Мы с ним отлично поладили во время съёмок первого фильма, так что я была не прочь повторить, проведя время в его компании в каком-нибудь красивом местечке».

АКТЁРЫ И ПЕРСОНАЖИ

Ключевые персонажи фильма «Моя прекрасная свадьба»:

Эбби (Вирджиния Гарднер) – студентка колледжа и бывший игрок в покер. Она чувственна и целеустремлённа. После событий фильма «Моё прекрасное несчастье» она обрела уверенность в себе и примирилась с самой собой.

– студентка колледжа и бывший игрок в покер. Она чувственна и целеустремлённа. После событий фильма «Моё прекрасное несчастье» она обрела уверенность в себе и примирилась с самой собой. Трэвис (Дилан Спраус) – чемпион бойцовской арены. Внешне он кажется брутальным, но за пределами ринга он ценит друзей и любит свою семью.

– чемпион бойцовской арены. Внешне он кажется брутальным, но за пределами ринга он ценит друзей и любит свою семью. Америка (Либэ Барер) – лучшая подруга Эбби, которая стремится взять от жизни всё. Эбби доверяет Америке, и та помогает главной героине во всём.

– лучшая подруга Эбби, которая стремится взять от жизни всё. Эбби доверяет Америке, и та помогает главной героине во всём. Шепли (Остин Норт) – присматривает за своим двоюродным братом Трэвисом. Он до беспамятства влюблён в Америку и проявляет свои чувства при любом удобном случае.

– присматривает за своим двоюродным братом Трэвисом. Он до беспамятства влюблён в Америку и проявляет свои чувства при любом удобном случае. Санчо (Стивен Бауэр) – энергичный консьерж курорта, куда приезжают четверо друзей. Санчо делает все, чтобы у Эбби и Трэвиса был идеальный медовый месяц.

– энергичный консьерж курорта, куда приезжают четверо друзей. Санчо делает все, чтобы у Эбби и Трэвиса был идеальный медовый месяц. Вивиан (Кайл Ричардс) – богатая разведёнка. Она всегда готова поделиться с Эбби и Америкой ценным советом (и спиртным) в местном спа.

– богатая разведёнка. Она всегда готова поделиться с Эбби и Америкой ценным советом (и спиртным) в местном спа. Мигель (Алекс Айоно) – может показаться обычным привлекательным сотрудником отеля, но на самом деле Мигель не так прост.

В сценарии фильма «Моя прекрасная свадьба» Камбл стремился более подробно рассказать о дружбе между Эбби, Америкой, Трэвисом и Шепли. «Эти четверо по-настоящему подружились», – утверждает режиссёр. Он активно использовал комедийные элементы для связи экшена с мелодрамой.

«Джинни великолепна, она сыграла сильную главную героиню, – говорит Камбл о Вирджинии Гарднер. – Кроме того, она – талантливая комедийная актриса, и мне было очень приятно раскрывать её талант с этой стороны. Она отлично сработалась с Диланом, они постоянно и незлобиво подкалывали друг друга».

Спраус и Камбл ранее встречались на съёмочной площадке фильма «После. Глава 2» и достигли впечатляющего взаимопонимания, позволяющего актёру свободно импровизировать, особенно в комедийных сценах. «Он даже выдумывал собственные реплики, – вспоминает Камбл. – Вообще, мы все понимали друг друга с полуслова».

«Мы с Роджером поработали в общей сложности над тремя проектами, и могу с уверенностью сказать, что мы слеплены из одного теста, – считает Дилан Спраус. – Я думаю, мы оба ловили кайф, подкалывая друг друга».

Либэ Барер и Остин Норт возвращаются в амплуа Америки и Шепли, лучших друзей Эбби и Трэвиса, которые также попадают в различные курьёзные ситуации по ходу развития сюжета. «Я горжусь тем, что мне довелось поработать с Либэ, – признаётся Норт. – У нас было множество сумасшедших, хаотичных сцен, которые было не так-то просто отыграть. Но всякий раз Либэ помогала мне, открывала мне второе дыхание».

«На этот раз мы с Роджером тщательно проработали историю Америки и Шепли, – рассказывает Барер. – Когда мы готовились к съёмкам, он сказал: «Неискренний юмор становится пошлым». Так что мы стремились к искренности в наших отношениях настолько, насколько это возможно».

Новым персонажем франшизы стал ветеран актёрского цеха Стивер Бауэр, сыгравший роль курортного консьержа Санчо. Камбл утверждает, что давно и с интересом следит за творчеством актёра, которого зрители могли видеть в фильме «Лицо со шрамом», в сериалах «Во все тяжкие» и «Рэй Донован», а также в десятках других фильмов и сериалов. «Нам очень повезло заполучить такого актёра», – говорит Камбл.

«Мы с Роджером сразу нашли общий язык, потому что он согласился рискнуть, доверив мне самому работать над персонажем, привносить какие-то свои идеи в характер героя, – объясняет Бауэр. – Во время работы в его воображении всегда рождались необычные идеи, так что было очень трудно отказать себе в удовольствии попробовать реализовать их. У Роджера отличное чувство юмора».

К актёрскому составу фильма «Моя прекрасная свадьба» присоединилась Кайл Ричардс, известная по франшизам «Хэллоуин» и «Настоящие домохозяйки». Если обойтись без спойлеров, то у её героини будет несколько запоминающихся и неожиданных сцен с Эбби и Америкой. «Кайл сыграла роль сильной женщины, поведение которой может обескуражить, – говорит Камбл. – Она великолепна, Джинни и Либэ очень понравилось работать с ней».

Алекс Айоно, снимавшийся с Гарднер в фильме «До встречи на Венере», сыграл роль сотрудника курорта Мигеля, который на поверку оказывается вовсе не тем, кем кажется. В фильме вновь появится бандит из Вегаса Бенни (Роб Эстес), а также задиристые и любвеобильные братья Мэддокса. «Бенни в конечном итоге заменяет Эбби отца», – отмечает Гарднер.

«По мере того как актёры лучше узнавали друг друга, работать становилось всё проще и проще, – утверждает Спраус. – Взаимопонимание на съёмочной площадке дорого стоит, а на съёмках этого фильма взаимопонимание просто зашкаливало».

ЗА КАДРОМ

Во время съёмок фильма «Моё прекрасное несчастье» в Болгарии никто не думал о втором фильме. Однако на стадии монтажа Камбл и продюсеры начали обсуждать сиквел.

«Я понимал, что из фотографий со свадьбы в Вегасе получится замечательная подборка для финальных титров, – рассказывает Камбл, – и тут меня словно осенило: «Это может стать прекрасным началом для следующего фильма». Меня, признаться, интересовало, что же происходит после того, как «жили они долго и счастливо»? Может ли любовь пережить сиюминутную страсть? Могут ли влюблённые бороться с превратностями судьбы?»

В новом фильме Камбл решил повысить планку комичности и накал страстей. Эбби задумывается о разводе, кроме того, молодожёнов на каждом шагу подстерегают конфликты и соблазны, не говоря уже о стычках с местной мафией.

«Мы выставили на их пути все возможные препятствия, которые только смогли придумать, – говорит Камбл. – Это напоминало прыжок веры».

«Главные препятствия кроются в самих героях, – продолжает мысль режиссёра Гарднер. – Трэвису приходится смириться с тем, что ему нужно повзрослеть и приготовиться к взрослым взаимоотношениям, а Эбби должна перестать бегать от своих проблем и встретиться с ними лицом к лицу».

На пути влюблённых будут и другие, не менее весомые, препятствия, начиная с соревнований по борьбе и вплоть до боя в грязи. «Это было самое безумное из всего, что я когда бы то ни было делала, но было весело, – вспоминает Гарднер сцену боя в грязи. – Больше всего мне понравился тот момент, когда Роджер плюхнулся в грязь и начал барахтаться, показывая нам, что же он хочет увидеть в кадре. Это было очень смешно. Было приятно осознавать, что режиссёр и сам готов испачкаться, наравне с актёрами».

«В фильме будет много буффонады», – добавляет Норт, которому по сюжету пришлось драться и выполнять трюки на футбольном поле. «К концу съёмочной смены я получил не меньше десяти ударов футбольным мячом», – смеётся актёр.

НОВОЕ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Работа над фильмом «Моя прекрасная свадьба» привела съёмочную группу и актёров в новую солнечную локацию. Роль Мексики в фильме сыграла Доминиканская республика.

«Нам была нужна совершенно другая атмосфера, – отмечает Камбл. – Доминиканская республика – как один большой курорт. Там очень колоритная местность».

Фильм снимался на четырёх различных локациях острова, включая города Кабарете, Каса-де-Кампо и Альтос-де-Чавон. «На острове совершенно иная типографика, – отмечает Камбл. – В начале фильма зрители увидят Альтос-де-Чавон – город словно из другой эпохи, это удивительно».

Великолепный дом, в котором обосновываются друзья, находился в прибрежном городе Кабарете. По словам Камбла, перебираясь на новую локацию, съёмочная группа и актёры паковали свои пожитки и переезжали все вместе. «Как бродячий цирк», – улыбается режиссёр.

СВЕТ, КАМЕРА, МОТОР (И ЮМОР)

На съёмочной площадке фильма «Моя прекрасная свадьба» Камбл вновь встретился с оператором Тео ван де Санде, с которым работал над своим режиссёрским дебютом «Жестокие игры» в 1999 году, и с художником-постановщиком Бритт Даути, с которой сотрудничал на съёмках телесериала «Форс-мажоры».

Камбл отмечает, что съёмки фильма, к которому он сам написал сценарий, давали актёрам определённую свободу для творческого подхода: «Мы снимали сцену и, если она мне нравилась, оставляли. Если же у меня появлялось ощущение, что как-то не так, я собирал актёров и предлагал: «Давайте переснимем»». В результате актёры получили шанс раскрыть свои сильные стороны и глубже погрузиться в материал. Их энтузиазм будет чувствоваться на экране.

«На съёмках первого фильма мы отлично сработались, так что, когда пришло время работать над сиквелом, Роджер знал, для кого он пишет сценарий, и вы это отметите, – убеждена Барер. – Наши персонажи стали больше походить на нас самих».

В фильме будут и комичные моменты, когда зрители будут смеяться вместе с Трэвисом и Эбби, и трогательные сцены. «Больше всего мне нравились краткие интимные эпизоды, они не входят в разряд самых зрелищных, – говорит Камбл. – Но любой шанс поработать с Диланом и Джинни просто нельзя упускать».

«Фанатов ждёт в сиквеле новая встреча с персонажами, которые им полюбились, приправленная элементами комедии», – добавляет Спраус.

«Как по мне, фильм получился уморительно смешным, в духе ромкомов 90-х, – вторит коллеге Гарднер. – Каждый персонаж по-своему комичен, но в конечном итоге история получилась очень душевной».

Ждёт ли фанатов продолжение истории Трэвиса и Эбби в будущем?

«Посмотрим, – интригует Камбл. – Будем надеяться».

ОБ АКТЁРАХ

Дилан Спраус (Трэвис Мэддокс) успел прославиться в Голливуде, снявшись более чем за 10 лет во многих фильмах и телевизионных сериалах. Начинающий актёр покинул Голливуд, чтобы получить высшее образование. В 2015 году он окончил Университет Нью-Йорка и решил вернуться к актёрской карьере. В 2023-м он снялся в главной роли Трэвиса Мэддокса по прозвищу «Бешеный Пёс» в фильме «Моё прекрасное несчастье» и вернулся к этому амплуа в картине «Моя прекрасная свадьба».

В 2022 году Спрауса можно было увидеть в комедийной мелодраме «Мой фальшивый парень» с Кейнаном Лонсдейлом и Сарой Хайленд. Актёр также снялся в молодёжной мелодраме «После. Глава 2», второй части популярной кинофраншизы по книгам Анны Тодд. Спраус сыграл вежливого и эрудированного финансового эксперта Тревора Мэттьюса, который казался застенчивым, но на самом деле скрывал свою бешеную сущность.

Вирджиния Гарднер (Эбби Эбернэти) зарекомендовала себя одной из самых интересных молодых актрис, работающих в кино и на телевидении. Самыми узнаваемыми её работами стали роль Эбби в фильме «Моё прекрасное несчастье», роль Мии в мелодраме 2023 года «До встречи на Венере» и роль Каролины Дин в трёх сезонах оригинального сериала Marvel «Беглецы».

Недавно Гарднер появилась в остросюжетном триллере «Вышка» с Грейс Кэролайн Карри, Мэйсоном Гудингом и Джеффри Дином Морганом, сыграла эпизодическую роль в сериале Райана Мёрфи «Американские истории ужасов» на канале FX и снялась в минисериале Starz «Газлит» с Джулией Робертс и Шоном Пенном. Гарднер можно было увидеть в сериале HBO «Праведные Джемстоуны» с Дэнни Макбрайдом и Джоном Гудманом, в фильме ужасов Дэвида Гордона Грина «Хэллоуин» с Джейми Ли Кёртис и в фильме Netflix «Все радостные места» с Эль Фаннинг и Люком Уилсоном.

О ЗАКАДРОВОЙ КОМАНДЕ

Роджер Камбл (режиссёр/сценарист/продюсер) дебютировал в режиссёрском амплуа с блокбастером 1999 года «Жестокие игры» студии Sony Pictures. В экранизации книги Шодерло де Лакло «Опасные связи» главные роли сыграли Сара Мишель Геллар, Райан Филипп, Риз Уизерспун и Сэльма Блэр. Далее последовали комедийная мелодрама Sony Pictures «Милашка» с Кэмерон Диаз и Кристиной Эпплгейт, комедийная мелодрама New Line Cinema «Просто друзья» с Райаном Рейнольдсом и Анной Фэрис, приключенческая комедия Disney «Папина дочка» с Мартином Лоуренсом, семейная комедия «Месть пушистых», комедийная мелодрама Netflix «Хижина любви» и мелодрама Voltage Pictures «После. Глава 2», которая стала одной из самых успешных фильмов 2021 года. Он выступил режиссёром, продюсером и сценаристом картины «Моё прекрасное несчастье» 2023 года.

В 2018 году Брайан Питт (продюсер) спродюсировал фильм «После» и его сиквел «После. Глава 2». Он также выступил продюсером трёх последующих картин франшизы. В промежутке между съёмками фильмов франшизы «После» Питт успел поработать исполнительным продюсером режиссёрского дебюта Холли Берри «В синяках». Недавно Питт закончил работу над боевиком «Пропавшая», продюсером которого также выступил Джерард Батлер, и мелодраме 2023 года «До встречи на Венере».

Николя Картье (продюсер) получил премию «Оскар» за фильм «Повелитель бури» и за свою карьеру успел профинансировать, спродюсировать и наладить дистрибуцию более 500 фильмов. В 2005 году он открыл компанию Voltage Pictures, занимающуюся финансированием, продажей и продюсированием международных проектов. Дебютный проект студии «Повелитель бури» получил в 2009 году шесть премий «Оскар», включая статуэтку в номинации «Лучший фильм года». Вторым фильмом компании стала криминальная драма Уильяма Фридкина «Киллер Джо» с Мэттью МакКонахи. Вскоре после этого Картье выступил исполнительным продюсером фильма «Далласский клуб покупателей», который принёс премии «Оскар» Мэттью МакКонахи в номинации «Лучший актёр» и Джареду Лето в номинации «Лучший актёр в роли второго плана».