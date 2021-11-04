Зрители Okko увидят мультсериал «ДиноСити»

Мультимедийный сервис Okko, ГК «Рики», студии «Анимакс продакшн» и APC Kids представляют новый анимационный сериал для дошкольников «ДиноСити».

Мультсериал, состоящий из 52 эпизодов хронометражем по 5 минут каждый, будет эксклюзивно доступен в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум», «Премиум» и СберПрайм для всех зарегистрированных пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 4 ноября.

«ДиноСити» – комедийный мультсериал для детей от 4 до 8 лет в формате 2D, рассказывающий про повседневную жизнь города динозавров и его обитателей. В центре внимания – семья Завров, в которой живут 8-летняя Тира и 6-летний Рики – непоседа, любящий повеселиться и обладающий богатым воображением. Он любопытен, задает миллион вопросов, однако далеко не всегда слушает, что говорят взрослые. Куда чаще он придумывает ответы сам и действует согласно нафантазированному знанию, благодаря чему превращает жизнь своих родных в одно большое невероятное приключение.

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