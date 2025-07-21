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Домой366INFO.RUМТС Медиа стал генеральным партнером чемпионата ArtMasters

МТС Медиа стал генеральным партнером чемпионата ArtMasters

editor
By editor
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Холдинг МТС Медиа стал генеральным партнером Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, где определяются лучшие молодые таланты в специальностях, связанных с бэкстейдж и цифровым искусством. В течение недели участники чемпионата со всей страны напишут для артистов МТС Лейбла 10 песен и создадут на них клипы.

МТС Медиа стал генеральным партнером возрастной категории «Юниоры», где соревнуются молодые таланты от 14 до 17 лет. В коллаборации медиахолдинга и ArtMasters примут участие финалисты шести компетенций чемпионата: композиторы, клипмейкеры, видеооператоры, сценаристы, видеомонтажеры и продюсеры. Команды напишут 10 песен и снимут на них клипы для артистов МТС Лейбла, которые будут курировать процесс создания музыки в качестве наставников юниоров.

Среди артистов, участвующих в проекте — ульяна мамушкина, «внимание брусника!», nttrl, MONTAL, аlla nogman, Джей Мар, SERAFIMA, A’MELI, Леша Пой, а также Лилая, которая является не только певицей, но и востребованным автором — ее песни исполняют Юлия Савичева, Glukoza, Ваня Дмитриенко и другие поп-исполнители.

Лучшие работы будут представлены широкой аудитории во всех музыкальных стримингах, официальных площадках артистов и МТС Лейбла.

Всего в юниорской части чемпионата представлены 10 компетенций. В финал выйдут 100 лучших юниоров, чьи проекты оценят эксперты. Призовой фонд нового сезона – 36 млн рублей. С 2020 года количество творческих компетенций ArtMasters увеличилось с 16 до 30, а за всё время участие в чемпионате приняли более 105 тыс. человек, свыше 1,3 тысячи из которых стали финалистами.

Генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова:

«Все мы когда-то были начинающими специалистами и понимаем, насколько важна профессиональная поддержка на старте. В холдинге МТС Медиа за работу с молодыми артистами отвечает МТС Лейбл, среди открытий которого – башкирская группа AY YOLA, ставшая событием в России и за ее пределами. Мы умеем находить и растить звезд, а когда у тебя за плечами большой опыт, им хочется делиться. На это и нацелена наша коллаборация с ArtMasters».

Руководитель экосистемы ArtMasters Борислав Володин:

«Мы гордимся тем, что партнерами ArtMasters выступают лидеры индустрии, которые готовы делиться своим опытом, знаниями и ресурсами с молодежью. Партнерство с МТС Медиа – важный шаг в развитии чемпионата. Вместе мы уже приступили к подготовке финальных заданий для участников ArtMasters – 2025 в возрастной категории «Юниоры», которые точно станут одним из самых ярких профессиональных впечатлений для юных талантов».

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