Колбаса из лососевых рыб с Камчатки – уникальная кулинарная находка со вкусом моря

Что вы представляете, когда слышите слово «колбаса»? Колбасу из свинины? Или из говядины? А вот на Камчатке всё иначе: здесь колбасу делают из лосося. Нежную, ароматную, полезную и по-настоящему необычную. Попробовать её можно будет на фестивале «Вкусы России» в Москве, где будут собраны самые интересные региональные продукты страны. И колбаса из камчатской рыбы точно войдёт в ваш список гастрономических открытий.

От промысла — к гастрономическому бренду

Камчатка — уникальный уголок Земли, природа которого сохранилась в естественном, диком виде, почти не тронутом присутствием человека. Полуостров омывается Беринговым и Охотским морями, а также Тихим океаном. Неудивительно, что тут столько разной рыбы: тресковые, камбаловые, сельдевые, корюшковые, терпуговые.

Именно здесь обитает и крупнейшее в мире поголовье дикого тихоокеанского лосося. Каждый год тут происходит одно из самых впечатляющих природных явлений — массовый нерест лосося, и реки Камчатки заполняются несчётным количеством мальков. Представить этот край без пяти видов лососевых — чавычи, нерки, кеты, кижуча, горбуши — просто невозможно.

А с 2012 года попробовать вкусную камчатскую рыбу можно отведать и в нетрадиционном формате — в виде колбасы. Это отличная закуска для тех, кто любит рыбу, но хочет попробовать её в новом виде. Она полезна, в первую очередь, из-за содержания полноценного белка, который легко усваивается организмом человека (рыба переваривается всего за 2–3 часа), и конечно, всеми любимого рыбьего жира, богатым витаминами А и D.

Как готовят рыбную колбасу

Нежная варёная колбаса из рыбного фарша, с добавлением кусочков филе вместо традиционного шпига (свиного сала) имеет деликатный, морской, с лёгкой пряной ноткой вкус.

Для приготовления колбасы используют только охлаждённую или мороженую рыбу, разделанную на филе, очищенную от кожи и реберных костей. Её измельчают на мясорубке, добавляют немного жира, лука, муки и пряностей, тщательно перемешивают и набивают в оболочку. Затем рыбная колбаса проходит термическую обработку. И всё — продукт готов!

В наши дни камчатская рыбная колбаса — это не просто кулинарный эксперимент. Это способ сохранить и по-новому подать богатство региона. На фестивале «Вкусы России» можено не просто купить колбасу из лосося, но и познакомиться с историей региона, пообщаться с производителями, узнать секреты бережной обрабатки рыбы, а главное, оценить качество представленных продуктов питания.