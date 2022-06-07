Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку классика современной фотографии Игоря Мухина

В рамках «Фотобиеннале-2022» Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку классика современной российской фотографии Игоря Мухина.

Выставки Мухина с неизменным успехом проходят по всему миру, а его произведения находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Мультимедиа Арт Музея, Москва, Государственного музея Архитектуры им. А. В. Щусева, Музея современного искусства (Нью-Йорк), Европейского дома фотографии (Париж), Национального Фонда современного искусства (Париж) и др.

В экспозицию в МАММ вошли три серии Мухина — «Москва» (1996—2000), «Париж» (1999—2000) и «Вена» (2002), которая показывается в России впервые.

Три мировые столицы запечатлены фотографом приблизительно в одно время, на рубеже веков и тысячелетий. Начало ХХ века стало временем глобальных перемен и в экономике, и в геополитике, и в культуре, и в социальной жизни. Конец ХХ века незаметно накапливал те изменения, которыми отмечено начало XXI века и третьего тысячелетия.

Начав снимать Москву в 1990-е, Игорь Мухин фиксировал не столько события, сколько атмосферу времени. Тонко и точно улавливая приметы тектонических сдвигов, происходивших в обществе, Мухин создал образ эпохи, героями которой стала, прежде всего, молодежь. В период болезненных перемен подросткам и молодежи было сложнее всего, но именно перед ними время открывало огромные перспективы, давало надежду и позволяло мечтать.

Любой фотографии Игоря Мухина присущи филигранная отточенность и кинематографическое переживание времени в рамках статического кадра. Мухин видит мир без фильтров критического или романтического реализма. Природно присущая фотографу способность концентрировать в кадре энергетику социального пространства и конкретного человека позволили ему создать самый яркий и внутренне драматичный образ России и ее столицы на рубеже веков.

В 1999 году Игорь Мухин получил стипендию города Парижа и грант на съемку французской молодежи от Министерства культуры Франции для проекта, приуроченного к празднованию наступления III тысячелетия. Съемка Парижа — испытание для любого фотографа. Этот город снимали великие фотографы: Брассай, Анри Картье-Брессон, Марк Рибу и др. Трудно найти крупного режиссера, не запечатлевшего Париж в кино. Поэтому особенно сложно отыскать собственный взгляд и собственную интонацию, снимая город света, а свет в Париже — особенный. Каждый, кто берется за камеру в этом самом фотогеничном городе мира, оказывается под давлением традиций, заложенных классиками мировой фотографии от Эжена Атже до Робера Дуано, от Сабины Вайс до Уильяма Кляйна.

Игорю Мухину удалось создать неповторимо лиричный образ великого города, по-своему зафиксировав последние мгновения уходящего тысячелетия сквозь призму взглядов тех, кому предстояло сохранять традиции Парижа и менять его облик в XXI веке.

В 2000-е годы столица Австрии Вена претерпевает радикальную трансформацию — архитектурную, культурную и социокультурную. В 2002 году Урсула Кринцингер — создательница одной из важнейших венских галерей современного искусства, — впечатленная проектом Мухина «Москва — Париж», пригласила его снимать Вену.

Три разных мегаполиса — Москву, Париж и Вену — Игорь Мухин снял на одном дыхании. Он избежал очевидного соблазна — фокусировки на узнаваемых архитектурных символах столиц. Его интересовали люди, чаще всего молодые, часто влюбленные. Любовь объединяет, именно она лежит в основе развития, она — главный фундамент будущего.

В сериях «Москва», «Париж», «Вена» Мухин артикулировал то общее, что объединяло на рубеже веков молодежь этих трех мегаполисов.

Мухин — блестящий фотограф-документалист, руководитель мастерской «Документальная фотография сегодня» в Школе Родченко. Фотография — это документ. Снимки Игоря Мухина, созданные двадцать лет назад, сегодня стали историческими свидетельствами. Но вряд ли кто-то будет оспаривать тезис Александра Родченко о том, что «фотография — это искусство». Не всякий фотодокумент является искусством. Игорь Мухин снял Москву, Париж и Вену одухотворенно, и неслучайно эти снимки вошли в собрание российских и зарубежных музеев.

Игорь Мухин. Вена, 2002. Предоставлено автором

Игорь Мухин. Вена, 2002. Предоставлено автором

Игорь Мухин. Вена, 2002. Предоставлено автором

Игорь Мухин. Вена, 2002. Предоставлено автором

Игорь Мухин. Москва, 1999. Предоставлено автором

Игорь Мухин. Вена, 2002. Предоставлено автором

Игорь Мухин. Москва, 1999. Предоставлено автором

Игорь Мухин. Москва, 1999. Предоставлено автором

Игорь Мухин. Москва, 1999. Предоставлено автором

Игорь Мухин. Москва, 1999. Предоставлено автором

Игорь Мухин. Москва, 1999. Предоставлено автором

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Париж, 1999. Собрание МАММ

Игорь Мухин. Москва, 1999. Предоставлено автором

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.