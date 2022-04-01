У Григория Лепса нет слов… о новом треке группы «ПИКЧИ!»

31 марта 2022 года группа «ПИКЧИ!» презентовала свое прочтение сингла «Я тебя не люблю». «Я тебя не люблю» — признанный многомиллионной аудиторией хит, который гремел во всех чартах страны в исполнении Григория Лепса, теперь обрел новое рок-звучание.

«Задумка сделать свою версию известной песни родилась у нас давно, но как-то не было вариантов и идей. Теперь эта песня нашлась. «Я тебя не люблю» — очень крутой трек! Он эмоциональный и всегда, наверное, будет актуальным. У нас получилось сделать его таким, каким хотелось. Нам очень нравится. Надеемся, и нашим слушателям понравится», — говорят о своем новом релизе парни.

Современное прочтение нисколько не уступает оригиналу, а звучит скорее, как отдельное произведение. Слова песни в исполнении молодых ребят будто обретают новый смысл и повествуют совсем о других отношениях. Новая поп-рок аранжировка с элементами панка придает треку дерзости, а его хулиганское звучание сразу цепляет слух.

К слову, сам Григорий Лепс комментировать трек отказался. По словам его менеджмента: «Здесь нет предмета обсуждения».

26 февраля группа «ПИКЧИ!» впервые исполнила трек на юбилейном концерте Виктора Дробыша в ВТБ Арене, который будет транслироваться по НТВ уже в апреле. Выступление ребят завоевало внимание слушателей настолько, что аудитория в их социальных сетях значительно увеличилась. Подписчики писали многочисленные комментарии с вопросами о дате релиза. В концерте также приняли участие такие популярные артисты, как Григорий Лепс, Emin, Лолита, Пол Пунш, The Hatters, Люся Чеботина и многие другие.

19 мая группа «ПИКЧИ!» отмечает свой День Рождения и приглашает всех на свой большой концерт в московский клуб «16 Тонн». На концерте прозвучат, как уже давно полюбившиеся треки «ТАКОЙ ЖЕ КАК И Я», «Я ПОДЖИГАЮ СВОЙ ДОМ», «КОМЕТА», так и новый трек «Я тебя не люблю». Также на концерте состоится презентация нового EP группы.

Слушайте новый трек с 31 марта на всех стримминговых площадках.

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