POP UP MUSEUM открывает персональная выставку российского скульптора Александра Дедова «Новый дивный мир»

16 апреля в POP UP MUSEUM современного искусства открывается персональная выставка российского скульптора Александра Дедова «Новый дивный мир».

16 апреля 2022 в 17.00 состоится открытие персональной выставки «Новый дивный мир» Александра Дедова. В рамках нового выставочного проекта «Новый дивный мир» Александр Дедов открывает перед зрителем пространство размышления о тенденциях новейшей истории. В условиях стремительного изменения повседневности деформация общественного сознания приводит культуру и мышление в непредсказуемые точки развития, которые становятся объектом исследования художника. Экспозиция интерпретирует события постепенного внедрения целевых модулей и мер анти-утопического будущего в поле современности.

Свое творчество Александр Дедов связывает с непрерывным поиском новых форм и стремлением выходить за грани привычных интерпретаций с каждой новой работой. В юности Дедов практиковал рисунок и живопись, обучался в Архангельском Художественном Лицее. Позднее сосредоточил творческую работу на предметном дизайне и скульптуре, закончил Британскую Высшую Школу Дизайна. Несмотря на полученное образование, в большей степени скульптор считает себя самоучкой. По его мнению, художником можно стать только будучи экспериментатором и имея духовную потребность каждый день привносить нечто новаторское в искусство, искать собственные методы.



Свои работы Дедов определяет как единство трех масштабных явлений: материала, технологий и силы человеческой мысли. Скульптуры выставки «Новый дивный мир» обращают эти явления к вопросу о трансформации обыденности и художественной среды в условиях тоталитарного Возрождения.

Художник осмысляет альтернативный этап развития цивилизации, сформированный последствиями событий и новым информационным биополем. Этот этап противопоставлен общепринятой концепции развития вплоть до возвращения к примитивности технологий, искусства, образования, материальных благ и других ценностей современности. В то же время, по мнению автора, непреложной основой идеологии тоталитарного Возрождения становится преумножение идей гуманности, гармонии, сохранения мира и ресурсов планеты.

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