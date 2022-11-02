Музей кино открывает новую выставку «Мастер на все руки. К 90-летию оператора-изобретателя Игоря Черныха»

Музей кино приглашает на новую выставку «Мастер на все руки. К 90-летию оператора-изобретателя Игоря Черныха». После церемонии открытия состоится презентация выставочного каталога, авторская экскурсия и public talk о выставке. Мероприятие пройдёт в рамках ежегодной акции «Ночь искусств». Герой экспозиции – кинооператор Игорь Черных. Он был оператором таких замечательных фильмов, как «Алёнка» Бориса Барнета, «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, «Мачеха» Олега Бондарева, «Битва за Москву» Юрия Озерова и многих других.

«Оператор является важнейшим соратником кинорежиссера, поскольку именно он воплощает те образы, ту среду, которые, до того, как прозвучит команда «Мотор!», существуют лишь в форме замысла. Должно быть соответствие на уровне художественного мышления, которое обеспечит создание выдающегося произведения кинематографического искусства. Игорь Анатольевич, как и подобает большому мастеру, мог работать с разными режиссерами и неизменно находить с ними общий язык. При этом он снимал с настоящими классиками нашего кино – достаточно посмотреть его фильмографию, в которую вписаны имена Бориса Барнета, Юрия Озерова и, конечно, Леонида Гайдая. В титрах фильма «Бриллиантовая рука», мы читаем: «В воздухе, на земле, на воде и под водой снимал оператор-постановщик Игорь Черных». Своим творчеством он доказал, что оператор – профессия героическая», — отметила директор Музея кино Лариса Баженова.

Игорь Черных был не просто оператором, он был изобретателем, автором уникальных и востребованных приспособлений для съёмок кино. Ему принадлежала идея создания первого в СССР стабилизирующего устройства, позволившего снимать в движении без традиционных рельсов, операторской тележки и крана-подъёмника. Стабилизатор Черныха появился немногим позже знаменитой американской стабилизирующей системы «Стедикам» (Steadicam) и служил отечественным операторам добрых два десятилетия. Теперь это уникальное устройство хранится в Музее кино. И его можно будет увидеть в экспозиции.

Еще в 2000-е годы Игорь Анатольевич Черных передал в фонд нашего музея технические приспособления, выполненные по его разработкам, а также свои графические работы (раскадровки, рисунки, шаржи), предметы кино- и фототехники, уникальные фотографии со съёмок фильмов. Все эти редкости представлены на выставке «Мастер на все руки», которая 4 ноября открывается в Музее кино.

Автор идеи выставки – Эмма Малая, старший научный сотрудник, хранитель фонда кино-фототехники и предметно-мемориального фонда Музея кино, близкий друг И.А. Черныха.

К открытию выставки «Мастер на все руки» Музей кино также подготовил серию кинопоказов (при поддержке киноконцерна «Мосфильм):

5 ноября 16:00 – «Большая дорога» (реж. Ю. Озеров, Мосфильм, 1962);

12 ноября 14:00 – «Алёнка» (реж. Б. Барнет, Мосфильм, 1961)

26 ноября: 14:00 – «На ясный огонь» (реж. В. Кольцов, Мосфильм, 1975); 16:00 — «Емельян Пугачёв» (реж. А. Салтыков, Мосфильм, 1978)

Выставка работает с 5 ноября 2022 года по 31 января 2023.

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