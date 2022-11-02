Художественный руководитель Московского Губернского театра народный артист РФ Сергей Безруков назван лучшим актером 2022 года. Такой результат показало исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнерстве с премией «Народная марка».
Помимо Безрукова, набравшего 11 процентов голосов россиян, в число лучших вошли Константин Хабенский (9 процентов), Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7 процентов). Рейтинг лучших актрис возглавили Елизавета Боярская (6 процентов). Светлана Ходченкова (5 процентов), Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева (по 4 процента).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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