Музей Мирового океана начинает ремонтно-реставрационные работы на памятнике архитектуры 19 века – бастионе «Литва»

Основная задача, которая стоит перед подрядчиком, – предотвратить поступление влаги в конструкции фортификационного сооружения. Для этого будет произведен ремонт кровли: земляной вал полностью снимут, восстановят гидроизоляцию и пригодный для покрытия старый дёрн вернут на место, а часть заменят. Затем установят систему водоотведения с кровли — лотки и желоба, водосточные трубы и отмостки, чтобы влага не уходила под фундамент. После этого подрядчик приступит к восстановлению стен и выделке кирпичной кладки, расчистке оконных и дверных проемов, ремонту деревянных перекрытий.

«После того, как бастион был включен в состав объектов Музея Мирового океана, нам удалось разработать концепцию будущей экспозиции, провести первоочередные работы по расчистке здания и прилегающей территории, подготовить проект противоаварийных и реставрационных работ, который прошел государственную экспертизу. Сейчас, когда заключен договор, важно правильно спланировать производство работ и не потерять в качестве. У музея большой опыт работы по ремонту памятников архитектуры, и он лишь подтверждает, что такая работа должна производится с особой тщательностью. Подрядчик рассчитывает, что успеет выполнить объем работ в установленный срок. Средства на проведение работ выделены Министерством культуры России, что является большой поддержкой по развитию музейной инфраструктуры», – отметил генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

По результатам открытого конкурса победителем определено ООО «Проект Реставрация». Цена контракта – 67,6 млн рублей. По его условиям весь объем запланированных работ на объекте должен быть завершен не позднее 30 марта 2026 года.

«Любое строение – как живой организм, за которым требуется постоянный уход. Ведь почему бастион оказался со временем заброшенным – без проведения ремонтных работ там стало невозможно находиться. Мы наблюдаем у объекта каскадное разрушение. Это естественный процесс разрушения здания, за которым долгое время не ухаживали. Если мы его сейчас не восставим, то говорить о дальнейшей эксплуатации бессмысленно», – отметила начальник отдела капитального строительства музея Юлия Осинцева.

После окончания ремонтно-реставрационных работ специалисты приступят к созданию проекта по внутреннему приспособлению объекта под задачи музея.

Бастион «Литва» построен в 1843-1860 годах и представляет собой казематированную береговую батарею, которая входила в систему городских оборонительных сооружений. Сооружение выполнено из полнотелого красного керамического кирпича, на высоком цоколе – из тесаных гранитных камней. Сверху перекрытия покрыты грунтом. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 бастион «Литва» получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Музею Мирового океана объект передан в 2022 году.