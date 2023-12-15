Музей Мирового океана продолжает приводить в экспозиционный вид залы бастиона «Литва»

Работы ведутся в здании редюита, который когда-то всеми возможными и невозможными способами были приспособлены под складские помещения и небольшие производственные мастерские. Помещение было перегорожено самодельными конструкциями, стены покрыты накопившимся за долгие годы толстым слоем штукатурки и краски. Теперь пришло время освободить старинный кирпич. Стоит сказать, что даже такая «косметическая процедура» дает хороший результат. Здание получает экспозиционный вид и начинает новую жизнь.

«После очистки стен и обследования здания будет сформирован проект реставрации всего бастиона, которую будут выполнять специальные лицензированные организации. История здания сложная, и мы уже видим, что работа предстоит большая: нужно заниматься гидроизоляцией кровли, восстанавливать металлические элементы, освобождать заложенные кирпичом камины и выполнять многие другие работы. И конечно, все работы музей в обязательном порядке согласовывает со службой охраны объектов культурного наследия Калининградской области», - сказала начальник отдела капитального строительства музея-заповедника «Музей Мирового океана» Юлия Осинцева.

Напомним, первые противоаварийные работы в бастионе «Литва» стартовали весной 2023 года. Уборка мусора, очистка стен, подключение электричества и бережное обустройство внутреннего освещения превратили в выставочное пространство бывший капонир. Здесь привели в порядок полы, лестничный проем теперь ограждают металлические перила. На крыше здания прочистили воздуховоды, снаружи в качестве противоаварийных работ закрепили страховочную сетку на кирпичной кладке стен капонира. Выполненные работы позволили открыть в этой части бастиона выставку «Был бы флот, а гавани найдутся», которую музей создал при поддержке ОСК и содействии Фонда «Морское наследие Отечества». Под сводами бастиона музей ведет рассказ об истории городской фортификации, которую наблюдал Петр I во время своих визитов на эту землю, повествует об истории кораблестроения и оснащении кораблей, развитии судостроительной инфраструктуры, верфей, заводов. Рассказ об истории дополняют образцы морской археологии, подготовленные к экспонированию в реставрационных мастерских Музея Мирового океана.

В дальнейшем в залах бастиона общей площадью больше тысячи квадратных метров будут оборудованы залы открытого фондохранения. В частности, здесь разместится коллекция традиционных средств передвижения по воде, которая находится сейчас в Лодейном дворе Фридрихсбургских ворот Музея Мирового океана. Помещения бастиона идеально подходят для экспонирования крупногабаритных музейных предметов. Своды редюита позволяют представить маломерные суда в полном «снаряжении»: с поднятыми мачтами, под парусом и с набором такелажа. Прописку в капонире получит и масштабная коллекция миниатюрных судомоделей Юргена Брюманна, переданная музею летом 2023 года.