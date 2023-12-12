Объявлены победители Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»

Более 15 000 школьников и студентов из 10 регионов нашей страны приняли участие во Всероссийском конкурсе «Моя профессия – ИТ». В рамках международной выставки-форума «Россия» состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ».

Конкурс с 2016 года проходил в Якутии, являясь уникальной региональной практикой и самым масштабным мероприятием в ИТ-сфере для подрастающего поколения. По поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, в этом году конкурс перешел на федеральный уровень и впервые был проведен в 10 регионах России. Региональные отборочные этапы успешно состоялись в Республике Саха (Якутия), Московской области, Камчатском крае, Кемеровской области, Республике Башкортостан, Архангельской области, Нижегородской области, Воронежской области, Калининградской области, а также в Москве.

Расширение масштабов конкурса на территорию РФ в 2023 году отражает его значимость и успех как инструмента профориентации и поддержки молодых специалистов ИТ-индустрии.

«Проект выполняет роль открытой площадки для обмена опытом между всеми заинтересованными сторонами: государством, образованием, институтами развития, бизнесом и ИТ-сектором. Высокие темпы роста отрасли ИТ в России делают данную отрасль одной из важнейших элементов экономики нашей страны. Отрадно, что интерес к ИТ-профессиям среди выпускников нашей республики увеличился более чем в четыре раза, что говорит о верном выборе направления в образовании и подготовке кадров», – сказал Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков.

На финальный этап, который проводился на базе Технопарка Физтех-лицея им. П.Л. Капицы, были приглашены 250 участников и 70 команд. Ребята соревновались в двух возрастных категориях: категория А – школьники7–11 классов, категория Б – студенты всех курсов образовательных организаций высшего и среднегопрофессионального образования.

Финал соревнования прошел в формате хакатона – марафона по разработке ИТ-проектов. Участники находились на площадке четыре дня, в течение которых посещали мастер-классы, разрабатывалипрототип продукта и защищали его перед судейской комиссией.

В качестве заданий школьникам было предложено разработать сервис для развития навыков с игровой механикой и инструментарий для мониторинга финансового состояния компаний, а командам студентов – сформировать базу данных, объединяющую автоматизированные описания отелей с платформой бронирования и решение, которое будет автоматически формировать расписание для общественного электрического транспорта с учетом множества факторов, от количества пассажиров до заряда батареи.

В работах участников конкурса судьи комиссии оценивали оригинальность и актуальность идеи, полноту раскрытия темы, качество публичного выступления, готовность прототипа, ценность проекта и перспективность.

Эксперты определяли победителей и призеров в каждой номинации на основании индивидуального рейтинга участников, и в командном зачете по каждой возрастной группе – на основании рейтинга команд.

В этом годуобщий призовой фонд в размере 5 000 000 рублей разделили между собой 24 команды и 6 индивидуальных номинантов.

Победители в категории «А» получили денежные призы: 1 место – 150 000 руб., 2 место – 100 000 руб., 3 место – 75000 руб. Кроме того, всем победителям в индивидуальных номинациях была вручена сумма по 30 000 руб.

Денежные призы для победителей в категории «Б»: 1 место – 300 000 руб., 2 место – 200 000 руб., 3 место – 100 000 руб.

«Не скрываю особого отношения к этому конкурсу, ведь наша республика выступает его инициатором и соорганизатором. В течение восьми лет мы проводили республиканский конкурс «Моя профессия – ИТ», который был признан экспертами отрасли как уникальная практика. В Якутии это больше чем конкурс, это целое движение! Мы гордимся этим. Приятно видеть, как конкурс сегодня масштабируется в другие субъекты. Мы уверены, что он принесёт пользу всей ИТ-отрасли России!» – отметил заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.

«Для нас участие и поддержка всероссийского проекта - амбициозная и очень интересная задача. У Sitronics Group большой опыт проведения хакатонов – мы неоднократно выступали партнерами соревнований VrnCTF и межвузовских олимпиад по программированию, сотрудничаем с вузами по подготовке молодых специалистов, участвуем в разработке программ обучения и запускаем собственные образовательные проекты. «Моя профессия – ИТ» — это полгода интенсивной работы нашей команды по организации, разработке кейсов, участии в обучении региональных команд, наставничества. Поэтому, несмотря на финал конкурса, мы не ставим на этом точку и не прощаемся с участниками и вузами. Только в этом году по линии хакатонов, олимпиад и соревнований стажировки в Sitronics Group прошли более 30 студентов, с несколькими командами уже заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве и подключили к работе над реальными проектами», - прокомментировала вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию Sitronics Group Маргарита Лощинкина.

«Наш опыт цифровой трансформации бизнеса в разных отраслях и регионах присутствия корпорации показывает, что спрос на квалифицированных ИТ-специалистов в ближайшие годы будет только расти, поэтому мы используем все возможности для привлечения талантливых и мотивированных молодых специалистов в наши портфельные компании, где их знания и компетенции точно будут востребованы и оценены. Конкурс «Моя профессия – ИТ» стал для нас еще одной возможностью для знакомства с потенциальными кандидатами и выстраивания устойчивых связей между системой образования и работодателями», - сказал Сергей Ткаченко, вице-президент по информационным технологиям АФК «Система».

Конкурс организован при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительства Республики Саха (Якутия). Оператором конкурса выступает АНО Дирекция конкурса «Моя профессия – ИТ».