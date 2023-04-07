Во Всероссийском музее декоративного искусства представлена выставка «Рыба – знак, тотем. Мифология и современность»

Рыба – сколь часто мы видим данный образ в искусстве. На полотнах и на рисунках, в стекле, посуде, керамике. Рыбы всегда сопровождали как наивное, так и классическое и современное искусство. До сегодняшнего дня художники ведут диалог и игру с отображением рыбы.

Так, например, художник Валерий Малолетков не только виртуозно изображает рыб в графике, но и в керамике. Его работа «Мужчина-рыба, женщина-рыба» – сказочна, даже мифологична. Головы мужчины и женщины венчает убор из рыбьих плавников. Он красив и изыскан. Целые отдельные композиции рыб, даже их хоровод можно увидеть в работах Альбины Воронковой. Художница создает как гобелены, так и в акварели. На экспозиции нельзя не пройти мимо натюрморта Ивана Лубенникова, ироничного произведения из стекла Елены Ярошенко – «Эволюция». Расписная стеклянная рыбка стоит на колесах – прогресс налицо!

Во всех работах присутствуют и мастерство, и талант, и настроение. В работе Татьяны Назаренко «Продавец рыбы» присутствуют нотки печали – продукта много, он вкусен, но покупателей, видимо, немного… «Буайбес» Ольги Оснач взывает к предвкушению – рыба уж очень аппетитна на вид! Инсталляция Виктора Решетникова «Предостережение», выполненное из алюминия напоминает всем об истощении природного богатства – косяк рыб внутри сети. Триптих Светланы Изгиевой «Байкал» – голубо-синее текстильное панно – о красоте и чистоте озера. Ткань, бумага, краски, металл, стекло, фарфор – всё может преломляться в воображении художников, ибо главный герой выставки обладает столь богатой историей и смыслами.

Выставка работает до 19 апреля 2023 года (совместный проект с East Meets West Gallery).

Марина АБРАМОВА

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