Музей Москвы выпустил юбилейный каталог «Музей Москвы. История и коллекция. 1896–2021»

К 125-летию Музея Москвы вышла книга «Музей Москвы. История и коллекция. 1896–2021», которая впервые максимально подробно представляет фондовую коллекцию музея, а также его историю, восстановленную по архивным материалам. Иллюстрированное 700-страничное издание, включающее ранее не публиковавшиеся документы и фотографии, позволяет проследить взаимосвязь города и его музея, сменившего за век с четвертью несколько названий и локаций, но остающегося центром знаний о Москве. Купить книгу можно в музейном магазине на Зубовском бульваре, в интернет-магазине музея, а также в московских книжных магазинах.

Каталог «Музей Москвы. История и коллекция. 1896–2021» состоит из двух разделов. Первый — «История» — написан на основе всех доступных к этому моменту источников: распоряжений Московской городской управы и Мосгорисполкома, служебной переписки с различными органами власти, публикаций в периодике, докладов и официальных отчетов музейного руководства, концепций развития и проектов положений. Его дополняют список названий и адресов музея за всю его историю, сведения о заведующих и директорах, перечень филиалов, входивших в состав музейного объединения в разные годы. Особую ценность представляют полная библиография изданий музея, а также список экспозиций и выставок, позволяющий проследить не только динамику изменений специализации музея, но и широкий спектр тем проектов, посвященных столице.

«Погружение в собственную биографию позволило нам провести много параллелей с сегодняшним днем, показало укорененность в музейной истории многих актуальных направлений работы, таких как исследование районов, взаимодействие с москвичами при комплектовании коллекции, подготовка гидов-экскурсоводов. Идеи наших предшественников, замечательных москвоведов Петра Васильевича Сытина, Петра Николаевича Миллера, Аполлинария Михайловича Васнецова и сегодня вдохновляют на расширение музейной работы», — рассказывает директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Второй раздел книги — «Коллекция» — наглядно иллюстрирует все многообразие музейного собрания. В настоящее время музейный фонд насчитывает свыше 760 тысяч предметов — это археологические находки, произведения живописи, графики, а также документальные источники, фотографии и фотонегативы, редкая книга, нумизматика, мебель и дерево, металл, одежда, ткани, стекло, фарфор, предметы быта. Чрезвычайно разнообразны типы и размеры артефактов: от сантиметровой монеты-чешуйки до автомобиля ЗИС-110 длиной шесть метров. Столь же широки и хронологические рамки коллекции: от каменного века до сегодняшнего дня.

Книга вышла в издательстве «Б.С.Г.-Пресс» при поддержке Издательской программы Правительства Москвы. Музей Москвы благодарит ГБУ «Центральный архив города Москвы» за помощь в подготовке материалов.

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