Музей «Новый Иерусалим» примет участие во Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!»

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» станет участником Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!», которая пройдет с 1 по 11 декабря 2022 года.

Цель акции – привлечь внимание общества к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни.

С 1 по 10 декабря на странице музея «Новый Иерусалим» ВКонтакте будет опубликована серия адаптированных для глухих и слабослышащих посетителей видеороликов с экскурсией по постоянным экспозициям «Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI – начала XX века» и «Особая кладовая». Экскурсию проведут на русском жестовом языке, а видео будет оснащено субтитрами.

Экскурсия разработана в рамках межмузейной программы «Гений места. Музей», поэтому особое внимание в ней уделено истории музея и формирования коллекции, а также ключевым именам, которые представлены в собрании.

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