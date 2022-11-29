На ВДНХ открылась выставка, посвященная волонтерам Москвы

В Северном розарии ВДНХ открылась фотовыставка, посвященная различным направлениям добровольческой деятельности. Посетить ее могут все желающие до 8 декабря.
Главная идея экспозиции — «Здесь волонтеры». Фотоработы посвящены 10 направлениям добровольчества, таким как социальное, инклюзивное, патриотическое, экологическое, культурное, спортивное, корпоративное, а также волонтерство в сферах охраны здоровья, общественной безопасности и защиты животных. Под каждым фото есть QR-код, ведущий на сайт «Мосволонтера». Здесь можно узнать подробности о направлениях добровольчества, а также о социально ориентированных некоммерческих организациях, которым требуется помощь.
На ВДНХ создан собственный волонтерский корпус «Амбассадоры ВДНХ». Набор добровольцев стартовал в 2021 году, сегодня корпус насчитывает более 240 человек от 18 до 70 лет. Они прошли специальное обучение и помогают посетителям: работают с туристическими группами, сопровождают гостей на мероприятиях и ориентируют их на территории ВДНХ. Волонтеры активно помогали гостям на торжественном открытии самого большого катка Москвы и будут сопровождать их в рамках различных мероприятий зимнего сезона.
Развитие волонтерского движения ВДНХ продолжается. Присоединиться могут все желающие.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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