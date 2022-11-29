В Москве состоится премьера фильма Марии Игнатенко «Призрачно-белый»

4 декабря в 19:30 в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоится российская премьера фильма Марии Игнатенко «Призрачно-белый». Вторая полнометражная работа режиссёра стала участником основной конкурсной программы Tiger Competition Международного кинофестиваля в Роттердаме 2022 года. Картина будет представлена режиссёром Марией Игнатенко и продюсером Егором Одинцовым. По окончании показа гостей премьеры ожидает Q&A сессия с кинокритиком Гордеем Петриком. С 8 декабря фильм выходит в прокат.

«Призрачно-белый» — антивоенная притча о человеке и его уязвимости перед лицом истории. Марис — главный герой фильма — деревенский дурачок, воспитанный старшим братом. Следуя за братом, Марис уходит из своей безмятежной деревни и устраивается на военную службу. Он попадает словно в другой мир, «мир войны». Преступления здесь совершаются в тишине. Каждый день Марис сталкивается с их последствиями, но никогда не может разглядеть самого момента преступления. Не может стать полноценным Свидетелем. Марис оказывается словно за кулисами войны: все тихо, сонно. И словно во сне солдаты днем убивают, а по ночам грабят живых и мертвых, пируют, живут как во сне.

Среди этого морока, в подвале тюремной камеры Марис встречает Лию, молодую женщину, осужденную на смерть.

Ее глазами Марис видит себя. Для Лии и для всех, кто в будущем встретит его имя в архиве, Марис останется убийцей, независимо от того, убивал ли он. С него будут стерты все черты, кроме одной: Он виновен. Но ведь должен быть какой-то способ отделить себя от архива? Вернуть себя?

«Призрачно-белый» — вторая полнометражная работа режиссёра Марии Игнатенко. Её дебютный фильм «Город уснул» вошёл в программу «Форум» международного Берлинского кинофестиваля 2020 года. Фильм вдохновлён нашумевшей книгой литовской писательницы Руты Ванагайте «Свои». Впервые на постсоветском пространстве поднимается тема коллаборационизма и роли «мирного» населения в грабеже и массовых истреблениях евреев. Глубоко поэтическая, визионерская, авторская картина, отсылающая к таким военным шедеврам, как «Иваново детство», «Иди и смотри», и современным громким фильмам, ставшим фаворитами множества кинофестивалей и получившим единодушное одобрение критиков, — «Ида», «Сын Саула» и «Война Анны».

«Как бы я не пыталась, я не могу посмотреть на какое-либо Событие прямо, даже если была его Свидетелем, тем более, если не была. У меня нет никаких средств, вообще нет настоящей возможности добраться до сердцевины События. Я только смотрю на него через оптику всего, что было создано о нем. Я смотрю глазами архива. Но в архиве может быть ошибка. Об этой ошибке я прочитала в другом архиве. Эта “ошибка в архиве” недосягаема для проверки. И в тот момент, когда ошибка становится возможной, сам архив перестает быть тотальным. Он оказывается на зыбкой территории воображения, там же где находятся сны. В каком-то смысле “Призрачно-белый” — это сны о войне. Когда мы создавали этот фильм, я много думала о том, как впустить ощущение мимолетного пробуждения в сновиденческую ткань. Как сделать это кинематографическими средствами. Результат этого поиска можно увидеть в фильме», – рассказывает режиссер Мария Игнатенко.

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