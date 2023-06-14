Музей Победы представил выставку, посвященную медицинским работникам на фронте

В преддверии Дня медицинского работника – в 2023 году отмечается 18 июня, в Музее Победы открылась выставка, посвященная медикам Великой Отечественной. Временная экспозиция подготовлена в рамках музейного проекта «Война: день за днем».

«За годы Великой Отечественной через госпитали прошли более 22 млн человек. Благодаря усилиям медработников, 72% раненых и 90% больных солдат и офицеров вернулись в строй. Героическую борьбу за жизнь советских воинов медики вели не только в медико-санитарных батальонах и госпиталях, а также на линии огня, нередко рискую собственной жизнью», — рассказала специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Музея Победы, куратор выставки Ирина Чубаева.

На выставке представлено более 50 экспонатов из фондов Музея Победы. Среди них – военная форма женщин-медработников, медицинские инструменты и лекарства военного времени, документальные материалы и фотографии. Посетители могут увидеть журнал записи оперативных вмешательств военврача Николая Петровича Баженова, а также осколки, извлеченные им из ран советских бойцов. В числе уникальных экспонатов также фотоальбом «Возращенные к жизни», подготовленный сотрудниками эвакуационного госпиталя № 1072.

Выставку дополняет интерактивная тач-панель с оцифрованными архивными материалами. Гостям экспозиции Музея Победы предлагают ознакомиться с десятками фотографий, статистическими данными и узнать, как была организована медицинская служба в годы войны и какие открытия совершались советскими учеными в это непростое время.

Выставка продолжит работу до 23 июля.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.