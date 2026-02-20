Музей русской иконы имени М. Абрамова представил редкий образец Псковского религиозного искусства

Далеко не первый год музей проводит выставки одного шедевра. В этот раз посетителям представлена икона XVI века «Распятие – Воскресение (Сошествие во Ад)» из собрания Сергея Ходорковского.

Икона поражает каждого не только драматизмом, но и пафосом изображенных сакральных событий. Смерть Спасителя на кресте явлена как триумфальное явление на поверженных вратах ада и освобождение праведников из адова плена. В подобном отображении художник руководствовался апокрифом, получившим название Евангелие от Никодима.

Стиль живописи созданной иконы можно отнести к псковскому, тем не менее просматривается и московское влияние, что неудивительно. В 1510 году Москва присоединила Псков позже, чем другие самостоятельные княжества, к своим землям. Таким образом формируется единое художественное пространство.

Марина АБРАМОВА