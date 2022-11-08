Музей Транспорта Москвы открыл выставку «Вы ушли с маршрута, и это нормально» на Хлебозаводе

Музей Транспорта Москвы вместе с Хлебозаводом открыл новую выставку «Вы ушли с маршрута, и это нормально». С 8 до 28 ноября в здании бывшей бойлерной Хлебозавода можно увидеть транспортные экспонаты XX века, а также арт-объект «Снегоед» современного уличного художника Матвея Шапиро.

На примере важного для истории Хлебозавода транспорта экспозиция расскажет, как со временем меняли изначальное предназначение предметы, явления и пространства. Вторую жизнь обрела и крупногабаритная и городская техника из коллекции музея, представленная на выставке.

«Быть чутким к переменам, смотреть далеко вперёд, при этом оглядываясь в прошлое, переизобретать привычные вещи, непрерывно двигаться, искать, разведывать и корректировать собственный маршрут» — всё это естественные качества человека и человечества. Именно поэтому первоначальный смысл изобретений и начинаний нередко меняется на совершенно новый. Так заброшенная территория бывшего хлебозавода становится культурным общественным пространством, а гараж для грузовых машин превращается в Музей Транспорта Москвы. Эту трансформацию изменений мы покажем на новой выставке в истории транспортных средств», — рассказывает директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

В экспозиционном пространстве разместятся восемь исторических объектов: фургон-хлебовоз ГАЗ-АА (1935–1955 г.), грузовик ГАЗ-АА (1932–1951 г.), грузовик МАЗ-205 (1947–1965 г.), автомобиль ГАЗ-67Б (1943–1953 г.), автобус КАвЗ-651А (1958–1970 г.), грузовик ГАЗ-93Б (1956–1976 г.), грузовик ГАЗ-63 (1948–1968 г.) и автобус РАФ-976 (1959–1980-е гг.).

Рядом с транспортными экспонатами посетители увидят работу современного уличного художника Матвея Шапиро, которую он сделал специально для этой выставки. Арт-объект «Снегоед» представляет из себя деревянную машину-кабину. Художник считает, что прототип имеет ходовые свойства и может передвигаться по Москве, в лучших традициях зимних видов спорта и развлечений. Для создания уникального дизайна транспортного средства он использовал бытовые предметы, которые обрели новое предназначение и транспортную идентичность.

В рамках выставки музей также проведёт серию бесплатных экскурсий, лекций и детских мастер-классов. Зарегистрироваться на мероприятия и экскурсии можно на сайте Музея Транспорта Москвы.

Ждём вас с 8 по 28 ноября, с 11:00 до 21:00 в здании бывшей бойлерной пространства Хлебозавод (Новодмитровская улица 1, строение 17). 14 и 21 ноября — выходные дни. Вход свободный.

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