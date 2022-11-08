В Соборной палате музыкальная премьера сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц»

13 ноября в Соборной палате музыкальная премьера к 80-летию сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц».

Удивительная история, отзывающаяся в каждом сердце, живые иллюстрации – и музыка, написанная специально для вас, слушателей этой программы! Не просто концерт, а концерт для всей семьи! А еще – музыкальная премьера. Но обо всем по порядку.

Повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» любима читателями всех возрастов. Детям интересна история о маленьком мальчике, который один путешествует среди звезд, от планеты к планете, познает мир и учится любви и дружбе. Ну, а взрослым импонирует философская глубина и афористичность текста. («Мы в ответе за тех, кого приручили», «Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь»).

Встреча с Маленьким принцем произошла в бескрайних песках Сахары – вот и слушателям на нашем концерте помогают воссоздать цепь событий образы песочной анимации. Гениальный текст Антуана де Сент-Экзюпери читает актриса Ингеборга Любомирская, и ожившая история разворачивается на фоне музыкальных картин, написанных специально для этой сказки композитором Фёдором Строгановым.

Впервые будут исполнены композиции, написанные для нашего спектакля. Среди них: «Планета Маленького Принца», «Бег времени», «Фонарщик», «Роза», «Мелодия любви» и другие. У Вас есть уникальный шанс, стать превым, чьей души коснуться звуки этой прелестной музыки.

Этот спектакль — дань артистов Великому Экзюпери, подарок к юбилею произведения, которое не оставит в покое душу ни одного взрослого или ребенка.

В день премьеры автор музыки лично исполнит партию фортепиано, сев за рояль.

Подробнее об исполнителях:

Фёдор Строганов – композитор, органист, клавесинист, доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, член Союза композиторов России. Окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу теории музыки, композиции (проф. К. К. Баташов) и органа и поступил в МГК им. П. И. Чайковского на композиторское отделение. С отличием окончил Московскую консерваторию как композитор и органист, поступил в аспирантуру по классу композиции (проф. А. С. Леман), а в 1995 – по классу органа (проф. Н. Н. Гуреева). К тому времени Ф. Строганов вёл уже обширную концертную деятельность, исполняя органные произведения композиторов эпохи барокко, романтиков, а также собственные сочинения. Стажировался в Парижской национальной консерватории (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris) как органист и композитор в классах Мишеля Шапюи, Оливье Латри, Поля Мефано, Жерара Гризе.

С 1998 – регент храма Вознесения Господня (Малое Вознесение) на ул. Большая Никитская в Москве.

Федор Строганов, лауреат международных конкурсов, в их числе имеет диплом «За артистизм и верность традициям органного исполнительства» на II Международном конкурсе органистов им. Микаэла Таривердиева, диплом за сочинение «Отражение вечности» для органа и струнных на Московском конкурсе «Лучшее сочинение для органа». Как музыкант, он ежегодно выступает на органном фестивале в г. Светлогорске Калининградской обл. Принимал участие в фестивалях «Московская осень», «Шереметевские сезоны в Останкине», «Органные вечера в Кусково», «Musicarte», фестивале Гайдна в Айзенштадте, Моцарта в Вюрцбурге, «Wired Strings» в Сан-Франциско и др. Федор Строганов известен как автор музыки к различным спектаклям и музыкально-литературным композициям по сюжетам различных сказок, таких как «Алиса в стране чудес», «Снежная королева», «Волшебная лампа Аладдина» и др.

Ингеборга Любомирская – актриса театра и кино. Выпускница школы-студии при МХАТ им. Чехова (курс О.Н. Ефремова). В студенческиие годы стала лауреатом конкурса чтецов им. Яхонтова в Санкт-Петербурге. В театре сыграла роли Ирина («Три сестры» А.Чехов), Сара («Иванов» А.Чехов, Оль-оль («Дни нашей жизни» Л.Андреев), Танька( «Семейный портрет с посторонним» С.Лобозеров), царица Анна («Василиса Мелентьева» А.Островский) и др. Среди кино работ, главная роль в сериале «ОСА» следователь Мельникова, главная роль «Не укради» Анна Корн, «9 отдел» Ольга Ковалёва, «Мент в законе» Еланская, снималась в сериалах «Москва.Центральный округ», «Срочно в номер», «Дело следователя Никитина», «Солдатские сказки Саши Черного», «Кухня» и других.

Отдельного внимания заслуживают музыкально-литературные композиции и концертно- театральные проекты Ингеборги, где она выступает в качестве актрисы и постановщика на различных концертных площадках страны. Такие проекты созданы с Симфоническим оркестром Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» дирижёр В.Луценко, оркестом «Академия русской музыки» дирижёр И.Никифорчин, камерным оркестром «Antonio Orcestra» дирижер С.Майский, с Московскм мужским хором под руководством В.Рыбина, детским хором «Мелодия» и другими музыкальными ансамблями и известными исполнителями, в числе которых знаменитый импровизатор и органист Жан Филипп Ле Тревю (Франция).

Лидия Миллер – мастер песочной анимации международного класса. Художник-живописец по образованию и призванию, занимается также традиционной живописью, иллюстрацией книг, рисует светом («Лайт-аниация») и вином. За годы творчества Лидия создала множество работ: – видеоролики для таких музыкальных групп, как: Сурганова и оркестр, Ираклий Пирцхалава, Гвардия. Сотрудничала с каналом Москва-24, компаниями «Mercedes-Benz», «Skoda», «USUZU», «Jaguar», «LANCOME», «SAP». Занимается Sandart (искусство рисования песком/на песке) с 2010 года, имеет индивидуальный стиль. Участница российских и международных конкурсов. Лауреат Российского фестиваля Sand Motion 2014 года и призёр Международного фестиваля Internationalen Sand Malerei Festival in Hamburg 2016 года. Выступает на таких концертных площадках, как: Музей им.Пушкина, Музей национальная художественная Галерея, Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова, Музей – мастерская Зураба Церетели.



Ансамбль солистов камерного оркестра театра «Градский Холл» – оркестр создан в сентябре 2015 года и является постоянно действующим оркестром театра «Градский Холл» в Московском театрально-концертном музыкальном объединении под руководством Александра Градского (МТКМО) при Департаменте культуры города Москвы. Коллектив собрал в себе музыкантов высокого класса, лауреатов международных, всероссийских конкурсов и фестивалей, обладателей престижных званий и наград. Руководитель Камерного оркестра «Градский Холл» – Константин Казначеев.

Ансамбль солистов камерного оркестра театра «Градский Холл» выступит в составе лауреатов международных конкурсов: Константин Казначеев – скрипка, Антон Якушев – скрипка, Филлипп Нодель – гобой, Георгий Абросов – флейта, Елизавета Казначеева – альт, Петр Каретников – виолончель, Сергей Мурыгин – контрабас.

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