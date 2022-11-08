Сказки Пушкина в Театре Романа Виктюка

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Театр Романа Виктюка, театр века Серебряного – в новом сезоне начинает путешествие в Золотой век русской классической литературы. Мы представим театральный сериал «Пушкин» по сказкам гениального автора. Рассказчиком и проводником в мир своих сказок будет (сам!) Александр Сергеевич Пушкин.

Три сказки. Три режиссера, которых он «позвал» для воплощения своих произведений в самом камерном и неформальном из пространств Театра Виктюка – в нижнем фойе.

В своем первом сказка-сериале мы создадим театр, не имеющий возрастных, или каких-либо еще ограничений, максимально инклюзивный и интерактивный – где одинаково увлекательно будет любому – ребенку, взрослому, с ограниченными и неограниченными возможностями. Ведь сказка дарит неограниченные возможности всем.

Вместе с гениальным поэтом и тремя режиссерами дети в процессе игры будут придумывать сказку, рисовать декорации и даже запускать дирижабль с посланием царю Салтану! Игра – то, что вело всю творческую жизнь нашего основателя Романа Виктюка, то, что он оставил нам в наследство. Возможность и умение играть, сохраняя в душе ребенка и понимая, что сказка может происходить даже в повседневной жизни, ведь за чудесами стоит сам человек.

А еще будут русские песни и танцы, скоморохи и потешники, и даже один очень красивый древнерусский обряд! И предсказуемый счастливый конец в извечном противостоянии добра и зла, светлых и черных душ, освещаемых солнцем русской поэзии.

Когда?

  • 12 и 20 ноября в 12:00 – «Сказка о царе Салтане», режиссер Александр Тарасов;
  • 19 ноября в 12:00 — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»,  режиссер Сергей Захарин;
  • 11 и 17 декабря в 12:00 – «Сказка о рыбаке и рыбке»,  режиссер Игорь Неведров.

Фото — Полина КАПИЦА

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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