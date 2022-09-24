Фестиваль гитарной музыки впервые пройдет в Музыкальной усадьбе Васильчиковых

Ярким событием этой осени станет фестиваль гитарной музыки, который впервые пройдет в Музыкальной усадьбе Васильчиковых!

Фестиваль будет наполнен яркими красками нот и аккордов, ведь гитара — один из самых прекрасных музыкальных инструментов мира! В колонном зале усадьбы выступят признанные мастера гитары, лауреаты международных конкурсов Евгений Финкельштейн (29 сентября), Дмитрий Притула (6 октября) и Ирина Александрова (13 октября). Гостей ждет множество сюрпризов, море хорошей музыки и замечательного настроения!

На фестивале будет звучать гитара как шестиструнная, так и семиструнная. Посетители услышат гитарные шедевры от XVI века до современности. Классическая гитара раскроется с абсолютно разных ракурсов: соло, в дуэте с необычным инструментом «аккордина», а также в ансамбле с вокалом.

Гитарный фестиваль откроется 29 сентября виртуозным музыкальным исполнением Евгения Финкельштейна, его концерт будет посвящен русской народной музыке.

В первом отделении концерта прозвучат обработки русских народных песен: «Позарастали стежки дорожки», «Со вечору до полуночи», «Чёрный ворон», «За горами, за долами» и другие. Русские песни прозвучат в замечательных обработках выдающихся российских композиторов-гитаристов разных времен — от XIX до XXI столетий.

Второе отделение концерта будет посвящено русской миниатюре, преимущественно вальсам. Гости услышат, как вальс XIX века становится вальсом XXI столетия, как совершался переход от романтики к остроте и терпкости звучания. Также будут исполнены прелюдии скерцо, мазурки, экзерциции! И всё это — русская гитарная музыка, богатая, интересная и разная!

Концерты гитарного фестиваля запланированы на: 29 сентября, 6 октября и 13 октября.

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