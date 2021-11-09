Музей Транспорта Москвы представил инсталляцию «Транспортное вещество» на Северном речном вокзале

Музей Транспорта Москвы открыл инсталляцию «Транспортное вещество» на Северном речном вокзале, созданную художником Дмитрием Каваргой из запчастей списанного автобуса. Биоморфная скульптура символизирует важность экологичности транспорта на всех этапах: от перехода на электрические двигатели до полной переработки всех деталей.

«Новой выставкой мы продолжаем развивать основную музейную повестку в поп-ап пространстве на Северном речном вокзале: экологию транспорта. Запчасти автобуса, как и любого другого вида городского транспорта: моторы, поручни, зеркала, провода, винтики — всё это переплавляется, перерабатывается и используется повторно. В произведении Дмитрия Каварги эти детали объединяются вместе и прорастают из земли, как живое растение, символизируя то, что даже неорганические материи могут быть безопасными для экологии городов и планеты в целом», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Каварга использует различные индустриальные элементы и синтетические материалы — они являются неотъемлемой частью его узнаваемого стиля. Он работает с широким спектром полимеров, служащих материалом и для масштабных деталей, и для миниатюрных композиций. Красота и сложность конструкции делают ее похожей одновременно на живое растение и нечто космическое, неизведанное. Художник сталкивает абстрактные формы с изображением реальности.

Этот контраст в инсталляции подчеркивает размещение скульптуры в сырой земле, демонстрация знаковых кадров природы из кинофильма Андрея Тарковского «Солярис» в сопровождении саундтрека к этому фильму композитора Эдуарда Артемьева и звуков природы. Инсталляция «Транспортное вещество» продолжает мысль великого режиссёра и сталкивает живое и неживое, природное и искусственное, органическое и синтетическое, чтобы показать, что технологичный мир оказывается враждебным для человека, если вредит его естественной среде обитания — Земле и её экологии.

Инсталляцию можно посетить бесплатно в зале ожидания на Северном речном вокзале до конца января 2022 года. Также инсталляция «Транспортное вещество» станет еще одной достопримечательностью, которую можно посетить в рамках экскурсий музея по Северному речному вокзалу.

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