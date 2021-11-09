«Симфония нашего мира». National Geographic приглашает на киноконцерт, посвященный 20-летию телеканала

National Geographic представляет киноконцерт «Симфония нашего мира», который состоится в Большом зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского 10 декабря 2021 года. Вдохновляющий киноконцерт, основанный на одноименном фильме National Geographic, впервые пройдет в России в честь 20-летия телеканала.

Киноконцерт сочетает в себе потрясающие кадры живой природы от National Geographic с оригинальной симфонией и темой, созданными группой Bleeding Fingers Music, номинантами на премии «Эмми» и BAFTA. Одним из основателей этого творческого коллектива является всемирно известный композитор Ханс Циммер. Под руководством дирижера Сергея Тарарина и в исполнении симфонического оркестра «Русская филармония», шоу «Симфония нашего мира» отправит зрителей в захватывающее путешествие по удивительным экосистемам, для каждой из которых было создано собственное музыкальное сопровождение.

На протяжении 90 минут «Симфония нашего мира» переносит зрителей из морских глубин на побережье, открывает виды на потрясающие ландшафты, поднимает к горным вершинам и, наконец, уносит высоко в небо. Визуальное повествование в сочетании с потрясающей музыкой создают очень сильное впечатление и позволяют в полной мере насладиться красотами нашей планеты.

«Мы с особой гордостью представляем первый в России концерт National Geographic – говорит генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе. – Бренд National Geographic стал частью семьи Disney несколько лет назад, но нам особенно приятно, что первый киноконцерт состоится в год 20-летия телеканала National Geographic в России. Это потрясающее представление, которое вызывает восхищение во многих странах мира. Я приглашаю всех испытать невероятные эмоции, погрузившись в уникальный мир нашей планеты в сопровождении живой музыки в исполнении симфонического оркестра».

Мировое турне шоу «Симфонии нашего мира» стартовало в 2018 году. С тех пор киноконцерт был обновлен и с музыкальной, и с визуальной точки зрения. Российским зрителям шоу будет представлено с усовершенствованным звучанием и еще более впечатляющим видеорядом.

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