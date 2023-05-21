Музей Транспорта Москвы провел Музейное ралли «Тур Культур»

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20 мая Музей Транспорта Москвы провел Музейное ралли «Тур Культур» в рамках общегородской акции «Ночь в музее». 21 экипаж ретроавтомобилей-постоянных участников ралли Gorkyclassic вместе с сотрудниками музеев Москвы - всего 98 человек - отправились в тур по музеям, где выполняли задания по экспозициям.

В ралли приняли участие Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей Москвы, Московский музей современного искусства (ММОМА), Еврейский музей и центр толерантности, музей-заповедник «Царицыно» и Музей Транспорта Москвы.

Также более 500 человек отправились на квест по следам Музейного ралли «Тур Культур» с помощью чат-бота и маршрутов на сайте Музея Транспорта Москвы.

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Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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