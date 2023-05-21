«Наука через искусство»: Еврейский музей и центр толерантности запускает детскую летнюю резиденцию

Детский центр Еврейского музея и центра толерантности объявляет о запуске летней резиденции для детей и подростков «Наука через искусство», которая будет работать по будням с 29 мая по 11 августа. Программа резиденции построена на базе выставки «На языке правил и исключений. Наука и искусство».

Участников ждут встречи с учеными и художниками, городские квесты, творческие ателье и мастер-классы. С помощью различных практических заданий дети смогут познакомиться с миром науки и искусства, а также проследить влияние, которое они оказывают друг на друга. Программа резиденции включает мероприятия и абонементы для детей разных возрастных групп — от 4 до 16 лет.

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