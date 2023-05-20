Бесплатный спектакль о детях войны покажут в Музее Победы

20 мая в Музее Победы состоится спектакль «Человеческий коридор». В основе сценария — произведения Анатолия Приставкина, посвященные детям войны. Посетители музея смогут посмотреть постановку бесплатно.

Спектакль подготовили участники кинотеатральной мастерской «Алькор» - юные артисты от 8 до 15 лет и профессиональные актеры театра и кино Анастасия Фроленкова и Наталья Коллерова. В спектакле, созданном режиссером Ириной Никитиной, все истории рассказываются от лица детей, попавших в детский дом в годы Великой Отечественной войны. Это истории одиночества из-за разлуки с родными, страха и боли. А еще — надежды.

«В детском доме жизнь идет своим чередом, дети ссорятся, мирятся, делятся воспоминаниями о родителях и близких, и верят, что война обязательно закончится и их всех заберут домой, найдут и семьи воссоединятся», - отметили в Музее Победы.

Начало: 13.00.

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