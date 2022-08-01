10 августа Государственный музей Востока представляет масштабную экспозицию «Пять стихий чая».

Выставка «Пять стихий чая» посвящена вещному миру японского чайного действа тя-но ю, особой культурной практики приготовления и питья зелёного чая, сформировавшейся в Японии на основе обычая совместных чаепитий среди монахов и мирян, идей дзэн-буддизма и канонов традиционной эстетики. Выставка приурочена к 500-летию со дня рождения выдающегося мастера, основоположника классического чайного действа Японии — Сэн-но Рикю.

В масштабной экспозиции можно будет увидеть более 100 музейных предметов. Будут представлены все основные типы чайной утвари: керамика Китая, Юго-Восточной Азии, Кореи и Японии XIII-XXI веков, изделия из лака, дерева и металла, а также живопись, которая сопровождала чайные собрания, украшая нишу токонома в комнатах и павильонах. Гравюры позволяют увидеть порядок проведения церемонии в домашнем обиходе конца XIX века, а мелкая пластика нэцкэ и окимоно показывают чайных мастеров глазами художников-резчиков. Богатая коллекция Музея Востока и предметы из частных коллекций позволяют познакомиться с разными стилями и этапами формирования современного чайного действа: чаепитиями с использованием драгоценной китайской утвари в XIII-XV вв., скромной церемонией Сэн-но Рикю, чаепитиями для крупных феодалов в XVII-XIX вв., возрождением интереса к тя-но ю в ХХ в. и авангардными течениями XXI века.

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