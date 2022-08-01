Первую в России виммельбух-карту парковой зоны представил «Остров фортов» в Кронштадте

31 июля 2022 года, в День Военно-Морского Флота, в парке «Остров фортов» открылась третьяочередь благоустройства. Посетителям стали доступны новые площадки, а значит, — потребовалась новая карта территории. Организаторы проекта подошли к решению вопроса нестандартно. Карта-гид формата А3 разработана в необычном анимационном стиле и рассказывает о местах музейно-исторического парка через множество небольших сюжетов, которых на рисунке более 50.

Это первая в России карта парковой зоны, созданная в стиле «виммельбух», который отсылает преимущественно к детским развивающим книгам-комиксам. Особенность этого формата иллюстрации — максимальная насыщенность изображения деталями, которые позволяют каждый раз по-новому знакомиться с сюжетом картины, тренировать свою память и воображение, развивать пространственное и художественное мышление.

Художником анимационного гида по «Острову фортов» выступил российский иллюстратор Дмитрий Зубенин, автор ряда детских иллюстрированных изданий и создатель серий пазлов-бестселлеров для компании Hatber. Потребовалось несколько недель, чтобы создать только эскиз достоверной и при этом максимально информативной карты музейно-исторического парка. Для разработки рисунка были задействованы не только фотографии всех объектов парка, но и технические документы, рендеры, панорамные фото и видеосъемки.

«В основу сюжетов для карты и облика персонажей — гостей музейно-исторического парка — легли реальные фоторепортажи, которые были сделаны в парке за последние два года. Поэтому не исключено, что кто-то из посетителей сможет найти в иллюстрации собственный анимационный образ», — рассказала директор по внешним коммуникациям АНО «Остров фортов» Светлана Сергеева.

Анимационная карта парка в настоящий момент представлена на территории в виде информационных стендов, по которым можно сориентироваться на местности, а также на фирменном лифлете «Острова фортов». А уже скоро — 6 августа — карта станет главным элементом велоквеста «Тайны Кронштадта», который пройдет на территории музейно-исторического парка в рамках фестиваля«Балтийская миля». Ориентируясь по ней, участники соревнований должны будут отыскать главные локации квеста и выполнить необычные задания на тему моря и флота.

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