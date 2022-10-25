РОСИЗО представляет выставку работ российского художника Егора Острова «Re:Renaissance»

Масштабная экспозиция, которая пройдет в выставочных залах в Петроверигском переулке, включает более 50 произведений, созданных на протяжении тридцати лет, многие из которых впервые демонстрируются широкой публике.

Центральная работа выставки — полемичный и страстный образ Архангела Михаила, пронзающего копьем черный квадрат. Это изображение, восходящее к описанной в Апокалипсисе победе Добра над Злом в конце времен, обращено к вечности и, соответственно, к нам сегодняшним. Оно призывает оставить позади хаос XX века, вырваться из модернизма, и, не прельщаясь фантомами игривого и неверного постмодернизма, вступить в борьбу за победу Образа над абстракцией, Духа над материей, Красоты над рационализмом.

В этой триаде — Образ, Дух, Красота — заключена для Острова формула Нового Ренессанса, которая должна определить смысл искусства на новом этапе, и отогнать посетившие нас тени четырех всадников Апокалипсиса: Чумы, Войны, Глада и Смерти. Остров призывает Рафаэля и Гвидо Рени, Микеланджело и Понтормо, Аполлона и святого Себастьяна, чтобы пересобрать Возрождение, возродить Ренессанс.

В работах Острова, основанных на диалоге с искусством старых мастеров, будто зафиксирован сам процесс сосредоточенного разглядывания классических образов — это не копирование или подражание, не фрондерство или игра, не стилизация и осовременивание, но попытка яснее увидеть саму суть искусства. Остров создал свою уникальную технику, в которой цифровое искусство соединяется с кропотливым ручным трудом, прошлое с настоящим, брутальное с нежным. То утолщающиеся, то сужающиеся линии растра не очерчивают формы, но намекают на них. Обладая особым затягивающим, гипнотизирующим эффектом, работы Острова побуждают взгляд современного зрителя, привыкший к мельканию информационного потока, переключиться на иной, медитативно-вдумчивый лад.

Творчество Острова сложно описать привычными терминами. Он в равной мере далек как от того, что называют современным искусством, так и от противоположного ему академизма. Давно освободившись от любых объединений и групп, художник избрал свой уникальный путь и следует ему уже три десятилетия. Вместо всех прочих ярлыков и определений он предлагает неслыханный ранее «этернаизм» — искусство Вечного.

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