Жительница Химок стала победительницей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

Жительница городского округа Химки Ксения Черных стала победительницей в финале конкурса «Мастера гостеприимства» по направлению «Развитие территорий», который проходил с 21 по 24 октября в Ставропольском крае. Конкурс является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Ксения является руководителем проектов туроператора «MY WAYS ON» и занимается разработкой и реализацией туристского продукта, прежде всего иммерсивных путешествий. Ксения реализовала свыше 300 мероприятий и конференций в качестве организатора. Это выставки совместно с министерствами по туризму Венесуэлы, Болгарии, Мальдивских островов, круглые столы и приемы в посольствах и консульствах, а также Международный молодежный форум Евразия Global 2022 и Всероссийский форум «ШУМ».

В ходе мероприятия финалистов поздравил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. Он отметил, что конкурс «Мастера гостеприимства» отличается от других проектов платформы. «Здесь всегда царит неповторимая, душевная и теплая атмосфера. На проекте ты не чувствуешь соревнования за кубок, ведь каждый становится частью сообщества, большой семьи Мастеров, где ты всегда можешь найти поддержку единомышленников, услышать совет от наставников, проконсультироваться с экспертами. Мастера делают общее доброе дело – создают прекрасный бренд под теплым названием «Гостеприимство в России»», — подчеркнул Алексей Агафонов.

Конкурс реализуется с 2019 года. Основной его задачей является знакомство и объединение одной идеей людей индустрии туризма, развивающих туристическую привлекательность регионов страны, создать условия для их обучения, обмена опытом, творческих коллабораций. В течение трех лет участниками стали свыше 87 тыс. человек. В текущем году его победителями стали 14 человек из 10 регионов РФ.

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