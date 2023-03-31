Государственный музей Востока совместно с «Музеем-заповедником - этнографическим комплексом «Дагестанский аул» представляют выставку «Дагестан Расула Гамзатова».

Проект посвящен выдающемуся народному поэту Дагестана, советскому аварскому поэту ХХ века, прозаику, публицисту, переводчику и общественному деятелю — Расулу Гамзатову и приурочена к 100-летию со дня его рождения. Выставка познакомит зрителей с искусством Дагестана, который так любил Расул Гамзатов.

В первом совместном проекте организаторы представят более 80 архивных фотографий Гамзатова, снятых в разные периоды его жизни, свыше 40 живописных и графических произведений, ведущих дагестанских российских художников. Среди них: заслуженные художники Российской Федерации Зулкарнай Рабаданов, Хайрулла Курбанов, народные художники Республики Дагестан Арсен Кардашов, Мухтар Камбулатов, Ибрагим Супьянов, Тимур Кагиров, Юсуп Ханмагомедов, Ислам Шовкринский, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан Арсен Кардашов, Галина Пшеницына, Хасбулат Юсупов, Гамзат Гусейнов, заслуженные художники Республики Дагестан Саид Тихилов, а также художники среднего и младшего поколения — Габибулла Габибуллаев, Арслан Айсакадиев, Магомед Даудов и многие другие, повествующие о стране гор, красоте ее природы, самобытной культуре его народов.

Личность Расула Гамзатова и его многогранное творчество художники воспринимают по-своему. Они создают иллюстрации к его стихам и поэмам, воплощают на холсте тонкую душу дагестанского народа. Вглядываясь в картины, читая строки из его многочисленных патриотических произведений, написанных с любовью, заботой, невольно влюбляешься в страну гор. Мысленно прогуливаешься по улицам маленьких горных сел, изображенных на полотнах, поднимаешься на высокие вершины кавказских гор, наблюдаешь за горянками, идущими за водой к роднику, аксакалами, собравшимися на годекане.... Расул на архивных снимках в окружении семьи, коллег и друзей и всегда с широкой улыбкой.

Наряду с живописными и графическими работами на выставке будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства, кайтагская вышивка, ювелирные изделия и традиционные женские костюмы народов Дагестана, перекликаясь со своим отражением на живописных полотнах.

Выставка работает с 31 марта по 9 мая 2023 года.

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