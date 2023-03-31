«Карнавал кукол» в Архангельском

31 марта 2023 года в Выставочном зале «Ботанические оранжереи» в музее-заповеднике «Архангельское» состоится открытие выставки «Карнавал кукол», на которой будут представлены работы 30 членов Творческого Союза Художников России, работающих в жанре «арт-кукла».

По словам генерального директора Музея-заповедника «Архангельское» Вадима Задорожного: «Выставочное пространство «Ботанических оранжерей» – это площадка нового искусства внутри памятника русской художественной культуры, всемирную известность которому принесли не только величественная красота самой усадьбы, но и разнообразие уникальных музейных коллекций. Сохраняя парадигму, заданную Николаем Борисовичем Юсуповым-старшим, мы стремимся сохранить разнообразие и наполняем пространство оранжерей объектами современного искусства».

Карнавал, с его театрализацией жизни, мистификациями и свободой был и остается пространством жизни, где всем управляют изобилие, игра, смех. Арт-кукла воплощает в себе эти элементы карнавальной жизни как никакое другое произведение искусства. Способная сочетать в себе черты народности и элитарности, традиции и эксперимента, кукла универсальна, и при всей своей утонченности воспринимается как нечто очень открытое и близкое человеку.

Царственные особы и уличные музыканты, смешные страшилища и прекрасные девушки, веселые балагуры и мудрецы создают атмосферу, в которой посетитель сможет расстаться со всякой серьезностью и будничностью, и вернуться к свежести мира игры, представленного на выставке «Карнавал кукол».

«В одной из статей об арт-кукле подчеркивается, что это молодое искусство переосмысляет традиционное понятие куклы в пользу сложного визуального образа с особой, только ему присущей эстетикой», - рассказывает о новой выставке куратор Михаил Юшкевич.

Существует поверье, если в одном зале находится несколько кукол, они начинают общаться между собой, создавая сложные смысловые композиции. Проверить, так ли это, можно присоединившись к «Карнавалу кукол» с 31 марта по 10 мая 2023 года.

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