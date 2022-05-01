Музей Яндекса в Санкт-Петербурге обновил пространство и экспозицию ретрокомпьютеров

Завершилась реконструкция Магазина и музея Яндекса в центре Санкт-Петербурга. Пространство вновь открылось для посетителей, а его интерьер, дизайн и планировка теперь совершенно новые.

Музей ретрокомпьютеров и приставок переехал вглубь зала — в более просторную часть. Число экспонатов снова увеличилось — их стало больше 40. Среди новинок в коллекции — первый в мире цветной портативный компьютер Commodore SX-64, советская игровая приставка Электроника Видеоспорт-3, реплика Apple I — компьютера, с которого началась история компании, а также арифмометры и калькуляторы родом из СССР.

Магазин Яндекса к открытию обновил коллекцию сувенирной продукции «Я в Питере». В ассортименте появилось множество красивых и полезных предметов с иллюстрациями про Санкт-Петербург: например, с Чижиком-Пыжиком, крылатым львом, как на Банковском мосту, и двором-колодцем.

По случаю открытия в пространство приехал погостить робот-курьер из московского музея — гости могут изучить его внутреннее устройство. Это самый первый экземпляр ровера, который был собран в Яндексе в 2019 году. Он пробудет в зале до 5 мая включительно.

Магазин и музей открыт каждый день с 10:00 до 22:00 по адресу: Невский проспект, 68А.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.