БЕЛГОРОД: Филармония приглашает на праздничные концерты, посвящённые Дню Победы

5 мая в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт-спектакль «За Родину!». Специальную программу о человеческих взаимоотношениях и судьбах на фоне событий 40-х годов прошлого века представит ансамбль песни и танца «Белогорье» (главный дирижёр – Ольга Усова). Как меняют жизнь тяготы войны, как пронести любовь через страшные события и вновь вернуться к мирной жизни, – об этом вам расскажут артисты ансамбля языком песни и танца.

Начало в 19:00.

6 мая в исполнении Симфонического оркестра под управлением главного дирижёра – заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина прозвучит Симфония № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича. Это музыка, в которой заключена хроника военных лет, в каждом звуке которой слышен след истории. Грандиозная по масштабу композиция подарила надежду и веру не только людям, находящимся в блокадном Ленинграде, но и всему Советскому народу.

Начало в 19:00.

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