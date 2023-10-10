В Музее Победы стартовали курсы повышения квалификации «Современные тенденции развития музея как ресурса воспитания». Участниками образовательного модуля стали более 20 представителей учреждений культуры из разных городов страны.

«На этом обучении собрались слушатели из 13 регионов России. Тема курсов очень актуальная. Мы проведем теоретические и практические занятия по фондовой и экспозиционной работе, будут мастер-классы и тренинги, также будут две серьезные лекции. Одна из них - «Противодействие фальсификации отечественной истории и истоки украинского национализма», - рассказала руководитель Академии Музея Победы Екатерина Патрина.

Также участники курсов расскажут о своих музеях и проектах, познакомятся с современными технологиями организации музейного пространства, новыми методиками работы экскурсоводов, поучаствуют в формировании совместных музейных экспозиций. Специалисты Музея Победы поделятся своим опытом и презентуют уже реализованные проекты.

«Мы давно сотрудничаем с Музеем Победы в рамках программы «Школьный музей Победы», теперь я поступила на курсы Академии Музея Победы! Надеюсь, что получу очень много новой информации для дальнейшей работы в нашем школьном музее», - поделилась руководитель «Музея боевой славы 303-й истребительной авиационной дивизии и I-го отдельного истребительного полка «Нормандия-Неман» школы № 2025 г. Москва Наталья Крупина.

Мероприятия курса проходят в залах и экспозициях Музея Победы и его филиалов. По результатам обучения все слушатели получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

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