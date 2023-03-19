Музыка Серебряного века к 150-летию со дня рождения С. Рахманинова и Н. Черепнина

21 марта в Малом зале состоится концерт, посвященный музыке Серебряного века. Выдающиеся оперные исполнители Алиса Гицба и Максим Кузьмин-Караваев представят сочинения Рахманинова, Черепнина, Катуара и Шапорина, созданных в начале прошлого века. Выступление артистов будет сопровождать пианистка Светлана Бондаренко.

Алиса Гицба – выдающаяся певица, обладающая ярким драматическим сопрано и безмерным сценическим обаянием. Достижения солистки в мире оперной музыки впечатляют: победы на престижных конкурсах, участие в театральных проектах и международных фестивалях, гастроли в городах США, Франции, Германии, Испании, Италии. «Любой выход на сцену — это всегда полжизни, потому что хочется предстать в самом лучшем виде, хочется показать всё, на что ты способен. И просто хочется расположить публику к себе, отдать частичку своей души, это потребность. Это происходит всегда, где бы я ни выступала», — рассказала в интервью Алиса Гицба.

Бас Максим Кузьмин-Караваев выступал в Гамбургской государственной опере, Баварской государственной опере в Мюнхене, театре Капитолия в Тулузе, Королевском театре (театре Реал) в Мадриде, Большом театре Женевы, Королевской опере Валлонии в Льеже, Театре Колон в Буэнос-Айресе и Муниципальном театре Сантьяго-де-Чили. Принимал участие в Международном фестивале в Сантандере (Испания), Летнем фестивале в Будапеште, фестивале в Баден-Бадене и других. В 2015 году он дебютировал в Большом театре, исполнив партию Бартоло в премьерных спектаклях «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта.

В программе: С. Рахманинов, Н. Черепнин, Г. Катуар, Ю. Шапорин.

Начало в 19:00.

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