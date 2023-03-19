Новый хит от Люси Чеботиной «Лучшая подруга»

17 марта состоялся долгожданный релиз Люси Чеботиной. После таких громких хитов, как «СОЛНЦЕ МОНАКО», «ПЛАКАЛ ГОЛЛИВУД» и «Секрет на двоих», выпущенного совместно с Димой Биланом, девушка не перестаёт радовать поклонников. На этот раз Люся выпустила сильный трек в стиле поп про «настоящую» женскую дружбу.

«Ты видела тогда в моих глазах печаль

Ты делала больней и тебе не было жаль

Его люблю ты знала как

А я осознала вдруг

Что мой самый страшный враг – «Лучшая» подруга», - слова из песни «Лучшая подруга».

«Это песня о реальности женской дружбы и о том, что не хочется верить, что от некогда самого близкого человека, с которым ты делишься всем, что есть на душе, можно получить в ответ нож в спину. Я уверена, что этот трек найдет отклик в сердцах миллионов девчонок, ведь, к сожалению, такие предательства переживали многие», - поделилась Люся.

Слушайте песню «Лучшая подруга» на всех цифровых и онлайн-площадках.

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