Певица Юлия Райнер размышляет о смысле любви в треке «Там, где нас нет»

Новый сингл Юлии Райнер - гимн смысла жизни и любви. В нем исполнительница размышляет на тему реальной близости и призрачности идеалов.

Трек «Там, где нас нет», по словам самой певицы, создавался с важной целью: помочь слушателям стать внимательнее и эмпатичнее друг к другу. В новой песне певица раскрывает такие важные темы, как одиночество, пустота/наполненность души, вечный поиск любви и невозможность построить близкие отношения с живым человеком.

Ценить то, что есть у вас здесь и сейчас - негласный девиз, заложенный внутри сингла. Мелодичный дип-поп с мягким вокалом Юлии переносит слушателя в мир грустной романтики и размышлений о жизни. Трек, однозначно, откликнется в сердцах всех любителей электронной музыки, а также тех, кто отдает предпочтение лирическим композициям.

Релиз уже доступен к прослушиванию на всех площадках.

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