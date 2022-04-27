Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых год!

20 апреля 2021 года распахнулись двери Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых, и Колонный зал на Большой Никитской впервые заполнился инструментальными переливами.

За прошедший год здесь состоялось более сотни концертов и было принято более двух тысяч ценителей музыки, перед которыми выступили всемирно известные артисты и музыканты. А какие голоса: все оттенки от сопрано до баса! Звёздами концертных программ становились и сами музыкальные инструменты: настолько они были редкими, что услышать их вживую – большая удача! Звучал и барочный гобой, и теорб, и фагот, и гитара, и виоль пардессю, и орган.

Музыкальная история усадьбы Васильчиковых берет начало в XIX веке, когда Никитская улица была одной из самых представительных в Москве и считалась улицей аристократов. Бальная и салонная жизнь усадьбы кипела: Васильчиковы проводили литературно-музыкальные вечера, на которых бывали Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев, И.К. Айвазовский, С.М. Соловьев, В.А. Соллогуб и другие выдающиеся люди своего времени. Усадьба – особенная сценическая площадка, сами стены которой обладают неповторимым эстетическим воздействием. Музыка словно «вписана» в ее интерьер и позволяет гостям совмещать музыкальные впечатления с наслаждением красотой восстановленного зала.

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