«Ваш тотем хочет домой». Фотоколлажи Юлии Черновой

Работая над темой тотемного анимализма, авторы проекта задавались вопросом: зачем люди держат животных в зоопарках? Даже в лучших из них животные не могут получить естественные условия, в которых должны находиться по своей природе. Хотя в зоопарках животные заметно дольше живут, и их физическое здоровье в лучшей форме, чем у диких собратьев, но психические потребности страдают как от замкнутости вольеров, так и от нетипичных форм коммуникации. Кроме того, на содержание зоопарков требуется немалый бюджет. Что же заставляет людей держать животных в клетках и приходить туда, чтобы просто посмотреть на них?
Особенно интересен тот факт, что люди ещё в детстве выбирают себе в зоопарке животное-любимчика и обязательно приходят с ним пообщаться, даже когда становятся уже совсем взрослыми людьми.
Авторы коллекции «Ваш тотем хочет домой» – Юлия Чернова, Людмила Смолина и Сергей Васильев, предположили, что это некая форма неосознанного тотемного фетишизма, и предлагают зрителям вместе разобраться, что же именно несут людям животные-тотемы, поневоле ставшие объектами поклонения жителей городских «джунглей».
Коллекция создавалась в 3 этапа: репортажная съёмка, которая проходила в Московском зоопарке, постановочная съёмка с моделями и реквизитом, и сложносоставной постпродакшн в программе Photoshop. Таким образом, при создании коллекции были использованы только авторские изображения, имеющие реальную базу.
Вот что говорят авторы о своих работах: «В разработке концепции коллекции «Ваш тотем хочет домой» мы отталкивались от принципов символизма. Например, использовали во всех сюжетах два вида фона: чёрно-белый шахматный фон – как символ мира людей, которому свойственно противостояние полярных взглядов, субъективное разделение бытия на чёрное и белое, на «да» и «нет». Второй фон – символ гармонии природы без вмешательства человека, изящное цветное переплетение растений и животных – позаимствован у знаменитого прерафаэлита, художника, поэта, издателя Уильяма Морриса».
Выставка работает до 26 июня 2022 года.
Где? Государственный Дарвиновский музей.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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